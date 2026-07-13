Condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el caso Skanska

Mientras Gorini y Costabel consideraron acreditados los delitos de cohecho y fraude al Estado, López Iñiguez votó en disidencia parcial. La magistrada entendió que los acusados debían ser condenados por negociaciones incompatibles con la función pública, pero sostuvo que no correspondía imputar fraude al Estado al considerar que un peritaje de la Corte Suprema no había detectado sobreprecios en las obras.