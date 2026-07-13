Condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el caso Skanska

Resumen para apurados
- El Tribunal Oral Federal 4 condenó este lunes en Buenos Aires a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por coimas y fraude estatal en el histórico caso Skanska.
- La causa, iniciada hace casi 20 años por desvíos en gasoductos mediante facturas apócrifas, se reactivó tras validarse un audio clave donde un exgerente admitía los sobornos.
- Este fallo histórico, el primero por corrupción del kirchnerismo, sienta un precedente clave. El tribunal difundirá los fundamentos completos de la condena el 22 de septiembre.
El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y defraudación al Estado en la causa conocida como Skanska, considerada el primer gran caso de corrupción que estalló durante los gobiernos kirchneristas.
La investigación estuvo centrada en el pago de presuntas coimas durante el proceso de ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de 48 millones de pesos actualizables desde 2005, correspondientes al dinero atribuido al cobro de sobornos y al perjuicio económico ocasionado al Estado.
El fallo por el caso Skanska
La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, integrantes del Tribunal Oral Federal N° 4.
Mientras Gorini y Costabel consideraron acreditados los delitos de cohecho y fraude al Estado, López Iñiguez votó en disidencia parcial. La magistrada entendió que los acusados debían ser condenados por negociaciones incompatibles con la función pública, pero sostuvo que no correspondía imputar fraude al Estado al considerar que un peritaje de la Corte Suprema no había detectado sobreprecios en las obras.
De Vido siguió la lectura del veredicto desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria por otra condena, mientras que López participó de manera virtual desde la cárcel.
Otras condenas en la causa
Además de los exfuncionarios, el tribunal condenó a exdirectivos y responsables de la empresa Skanska y de organismos vinculados a las obras:
Néstor Ulloa: cinco años de prisión por cohecho pasivo.
Mario Piantoni, exresponsable regional de Skanska: cuatro años de prisión por cohecho activo.
Javier Azcárate y Gustavo Vago: cuatro años de prisión cada uno.
Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Alfredo Grecco y Roberto Zareba: tres años de prisión de ejecución condicional.
En tanto, otros 17 acusados fueron absueltos, tal como había solicitado la fiscalía.
Qué investigó la causa Skanska
La investigación se originó hace casi dos décadas a partir de una denuncia de la Coalición Cívica y una publicación periodística que reveló sospechas sobre una red de empresas fantasma utilizada para emitir facturas falsas y canalizar el pago de sobornos.
Según la acusación, la maniobra consistió en el pago de coimas a funcionarios públicos para favorecer a Skanska en la adjudicación de contratos vinculados a la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Para justificar la salida del dinero se habrían utilizado facturas apócrifas.
El audio que reactivó la investigación
Uno de los elementos clave del expediente fue una grabación interna de la empresa en la que Javier Azcárate, entonces gerente de Skanska, reconocía el pago de sobornos y el uso de facturación falsa para obtener contratos de obra pública.
Ese audio había sido declarado nulo en 2009, lo que provocó el cierre de buena parte de la investigación. Sin embargo, años después la Cámara Federal de Casación Penal resolvió admitir nuevamente la grabación como prueba, decisión que permitió reabrir el expediente e impulsar el juicio oral.
Una causa histórica de corrupción
El caso Skanska es considerado la primera gran causa de corrupción vinculada al kirchnerismo que llegó a juicio oral. La investigación atravesó casi veinte años de idas y vueltas judiciales hasta desembocar en la condena de De Vido, López y varios exdirectivos de la empresa involucrada.
Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer por el Tribunal Oral Federal N° 4 el próximo 22 de septiembre.