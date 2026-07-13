Un viaje al corazón de la cultura geek en Tucumán

Bastó cruzar las puertas de la Sociedad Rural para que la rutina quedara del otro lado. Un guerrero medieval acomodaba su espada antes de posar para una foto, una niña abrazaba un peluche de Pikachu mientras buscaba a su próximo personaje favorito y, entre pelucas violetas, capas negras, armaduras, túnicas japonesas y personajes salidos del animé y los videojuegos, cientos de fanáticos recorrían los pasillos de Mundo Animé como si, por unas horas, hubieran entrado al universo de las historias que los acompañan desde chicos.