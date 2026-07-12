Diario de viaje: tres visitas después, empezamos a entender al aeropuerto más transitado del mundo

Resumen para apurados
- El enviado de La Gaceta analiza la complejidad del aeropuerto de Atlanta, el más transitado del mundo, durante su cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos.
- Tras tres visitas, el periodista detalla cómo la red de pasillos, trenes y carteles de esta terminal requiere extrema atención para evitar perderse en su inmensidad.
- Esta crónica anticipa los complejos desafíos logísticos y de movilidad que afrontarán los miles de turistas y delegaciones que asistirán a la Copa del Mundo en 2026.
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AGENCIA ALAS TURISMO El equipo periodístico de LA GACETA viaja seguro por la ruta mundialista gracias a Alas Turismo. Planifica tu próximo viaje con Franco Ponce y el equipo de expertos.
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