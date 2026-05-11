Julio De Vido recibió el benificio de la domiciliaria y abandonará la cárcel de Ezeiza

La razón por la que De Vido seguirá cumpliendo su condena en su domicilio en por el infarto que sufrió el 1° de abril, oportunidad en la cual los médicos le colocaron un Stent. Con este cuadro clínico, los profesionales de la salud alertaron en sus informes sobre un “alto riesgo cardiovascular", según supo la Agencia Noticias Argentinas.