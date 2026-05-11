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Julio De Vido recibió el benificio de la domiciliaria y abandonará la cárcel de Ezeiza

Por decisión de la Cámara de Casación, el ex ministro de Planificación completará su condena en otro lugar. ¿Dónde y cuáles son las razones?

Julio De Vido Julio De Vido
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Casación otorgó prisión domiciliaria a Julio De Vido por motivos de salud. El exministro dejará la cárcel de Ezeiza, donde cumple condena por la tragedia de Once, para ir a su hogar.
  • Con 76 años y tras sufrir un infarto reciente, los médicos advirtieron un alto riesgo cardiovascular. Los jueces Mahiques, Borinsky y Yacobucci anularon el rechazo previo al beneficio.
  • Casación ordenó un control periódico sobre el exfuncionario. La decisión subraya la relevancia de los informes de salud en condenados mayores, impactando en el cumplimiento de su pena.
Resumen generado con IA

La Cámara de Casación decidió darle el benefiico de la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y así dejará la cárcel de Ezeiza donde estaba cumpliendo su condena por la tragedia de Once.

La razón por la que De Vido seguirá cumpliendo su condena en su domicilio en por el infarto que sufrió el 1° de abril, oportunidad en la cual los médicos le colocaron un Stent. Con este cuadro clínico, los profesionales de la salud alertaron en sus informes sobre un “alto riesgo cardiovascular", según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El ex funcionario, de 76 años, está preso luego de haber recibido la condena por fraude al Estado, por la tragedia de Once, donde fue declarado culpable como partícipe necesario.

Internado por "arritmia", preocupa la salud de Julio De Vido

Al reciente infarto que sufrió, De Vido suma otras afecciones como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

En este contexto y luego de que el Tribunal Oral Federal le diera la espalda al pedido de prisión domiciliaria, los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci anularon el fallo y ahora sí, establecieron el cumpliendo la condena en su domicilio a De Vido.

A su vez, Casación le encomendó al juez de ejecución que mantenga un control periódico sobre De Vido.

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