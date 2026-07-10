Las emociones detrás del multitudinario desfile patrio en el Día de la Independencia

Antes de que comenzaran a sonar las bandas y de que las primeras delegaciones iniciaran el recorrido frente al palco oficial que se instaló en el Parque 9 de Julio, había otra escena que se repetía a un costado de la avenida Soldati. Mujeres acomodándose los pañuelos, alisando las polleras, ajustando los ponchos y desplegando con cuidado una bandera que pocos reconocen a simple vista. Mientras esperaban su turno para desfilar en los festejos por los 210 años de la Declaración de la Independencia, ellas se preocupaban porque las tradiciones no se pierdan.