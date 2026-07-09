La mirada de Jaldo sobre Milei tras su discurso en Tucumán: “He visto un presidente más predispuesto al diálogo”

El mensaje de Milei y el reclamo federal

Consultado sobre el discurso que el Presidente brindó durante la vigilia, Jaldo consideró que hubo señales positivas hacia el diálogo político. “He visto un presidente que ha tenido palabras de agradecimiento para quienes, sin ser del mismo espacio político, venimos acompañando su gestión, fundamentalmente en el Congreso de la Nación, tanto en Diputados como en Senadores”, afirmó.