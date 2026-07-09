Política

La mirada de Jaldo sobre Milei tras su discurso en Tucumán: “He visto un presidente más predispuesto al diálogo”

El gobernador analizó el discurso del Presidente durante la vigilia por el 9 de Julio. “No puede haber Nación si no están las provincias”, afirmó.

Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo elogió en Tucumán la apertura al diálogo de Milei durante los actos del 9 de Julio, buscando asegurar la cooperación institucional entre Nación y provincias.
  • Tras compartir la vigilia y el Tedeum, Jaldo valoró el apoyo de Nación pero advirtió que la caída de la recaudación provincial exige fondos para salud, educación y seguridad.
  • El acercamiento marca una tregua política clave para la gobernabilidad, aunque la presión de las provincias por coparticipación y recursos mantendrá la tensión fiscal con Nación.
Resumen generado con IA

Durante los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el gobernador Osvaldo Jaldo realizó un balance positivo de la presencia del presidente Javier Milei en Tucumán y destacó un cambio en la actitud del mandatario nacional hacia los gobernadores. “He visto un presidente con una mayor predisposición de diálogo”, afirmó.

Luego de participar del Tedeum en la Catedral de Tucumán, acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y autoridades nacionales y provinciales, Jaldo agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional durante las celebraciones patrias y remarcó que no siempre existió esa cercanía institucional.

Tucumán volvió a abrazar la historia: en la tierra de la Independencia, Villarruel y Jaldo encabezaron el homenaje patrio

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“Los tucumanos nos sentimos muy contentos, primero por poder conmemorar este aniversario tan importante y, segundo, porque desde el primer minuto nos hemos sentido acompañados por todas las autoridades nacionales. No siempre fue así, no siempre pasó así”, señaló.

En Buenos Aires, Javier Milei participa del Tedeum en la Catedral por el Día de la Independencia

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El mandatario provincial valoró especialmente la presencia de Milei en la vigilia del 8 de julio y la participación de parte de su gabinete, legisladores nacionales y la vicepresidenta durante la jornada patria. “Es un agradecimiento muy grande para quienes vinieron a acompañar al pueblo tucumano en este gran evento”, expresó.

JALDO Y MILEI, EN LA CASA HISTÓRICA. JALDO Y MILEI, EN LA CASA HISTÓRICA.

El mensaje de Milei y el reclamo federal

Consultado sobre el discurso que el Presidente brindó durante la vigilia, Jaldo consideró que hubo señales positivas hacia el diálogo político. “He visto un presidente que ha tenido palabras de agradecimiento para quienes, sin ser del mismo espacio político, venimos acompañando su gestión, fundamentalmente en el Congreso de la Nación, tanto en Diputados como en Senadores”, afirmó.

Mirá en vivo los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán

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En ese sentido, destacó que Milei haya planteado la necesidad de trabajar junto a las provincias. “La Argentina somos todos. Es el Gobierno nacional, pero incluidas las provincias. No puede haber Nación si no están las provincias”, sostuvo.

Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

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Jaldo remarcó que las administraciones provinciales tienen a su cargo servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad, por lo que reclamó una mayor articulación con la Nación. “Para eso necesitamos tener los presupuestos que por ley corresponden”, señaló.

Además, advirtió sobre el impacto de la situación económica en las cuentas provinciales. “Todavía la macroeconomía no se terminó de acomodar y, por lo tanto, en gran parte de las actividades la microeconomía no termina de arrancar. Hoy la recaudación de las provincias está bajando”.

Un equilibrio entre respaldo y reclamos

Las declaraciones de Jaldo reflejaron la postura que viene sosteniendo desde el inicio de la gestión libertaria: acompañamiento a algunas políticas nacionales, pero con reclamos por el rol de las provincias y la distribución de recursos.

“El diálogo con el Presidente es muy bueno, y esa reciprocidad de acompañamiento es necesaria. Nosotros también necesitamos el acompañamiento del Gobierno nacional”, afirmó.

Durante la jornada, Villarruel también hizo hincapié en el federalismo y sostuvo que “Argentina no se termina en Buenos Aires”, además de destacar la importancia de recorrer las provincias y conocer sus realidades.

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