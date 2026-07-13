El mundo pone límites a las redes sociales para menores

Controles ya en vigor

Entre los países que ya tienen restricciones en vigor figuran Australia, que desde diciembre de 2025 prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años, y Brasil, donde una ley obliga desde marzo a las plataformas a vincular las cuentas de los menores de 16 años con las de sus padres y les exige que verifiquen la edad de los usuarios.