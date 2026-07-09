Qué declaró la niñera de Jesica Cirio sobre el video de los dólares

Resumen para apurados
- La niñera de Jesica Cirio declaró ante la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito de la modelo e Insaurralde, y negó conocer el vestidor con supuestos dólares.
- La testigo afirmó trabajar solo en planta baja y dio nombres de otros empleados. En paralelo, comenzó el análisis del celular de Cirio para buscar el video del vestidor.
- La Justicia busca localizar a más empleados para declarar. El peritaje contable sobre el patrimonio de Insaurralde, clave en la causa, se conocerá el próximo 17 de julio.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principales imputados a Martín Insaurralde y a su ex esposa, Jesica Cirio, sumó una nueva declaración testimonial. Milagros Ayelén Escudero, la niñera de la hija de la modelo, aseguró bajo juramento que nunca ingresó al vestidor donde, según los investigadores, habría sido grabado un video en el que aparecen fajos de dólares dentro de bolsas de plástico.
Escudero, de 27 años, declaró como testigo ante el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola. La mujer, que continúa trabajando para Cirio, afirmó que nunca subió al primer piso de la vivienda de San Vicente y, por ese motivo, dijo que no conoce el vestidor donde presuntamente se filmó el video en el que se observarían alrededor de U$S 10 millones.
Durante su declaración, la niñera explicó que no podía describir el lugar porque "nunca ha pasado a la habitación". Señaló que el dormitorio que compartían Cirio e Insaurralde se encontraba en la planta alta, mientras que ella desarrollaba sus tareas exclusivamente en la planta baja, donde estaban los ambientes destinados a Chloe, la hija de la modelo.
La testigo también indicó que vio "los videos publicados en la prensa", aunque aseguró no recordar haber observado dentro de la casa los objetos que aparecen en esas imágenes, entre ellos gorras, una valija y remeras.
La Justicia busca nuevos testimonios
En su declaración, Escudero aportó además los nombres de otros empleados que trabajaban en la propiedad. Mencionó a un chofer llamado Jhony, a un electricista identificado como Sergio y a dos mujeres de limpieza, Liz y Nely. También explicó que cuando ella se ausentaba era reemplazada por otra mujer conocida como "Meli" o Melisa.
Con esos datos, la Justicia intenta localizar a otra exempleada de la vivienda, que ya no trabaja para Cirio y a quien aún no lograron ubicar. Los investigadores buscan tomarle declaración específicamente sobre el vestidor.
La niñera también recordó algunos viajes que realizó como cuidadora de Chloe. Entre ellos mencionó uno al Mundial de Qatar junto a Jesica Cirio y un peluquero de la conductora, y otro viaje de fin de semana a Bariloche en el que también participó Martín Insaurralde.
Actualmente, Escudero continúa desempeñándose como niñera en el nuevo domicilio de la modelo, ubicado en un barrio de Nordelta.
Avanza el análisis del celular y del patrimonio
La declaración se produjo mientras la Justicia profundiza otras medidas de prueba. Este miércoles, según informó TN, comenzó el análisis del contenido del teléfono celular de Jesica Cirio.
La pericia busca establecer si el dispositivo conserva el video del vestidor que compartía con Insaurralde y si puede aportar nuevos elementos a la causa.
En paralelo, continúa el peritaje contable sobre el patrimonio del ex intendente de Lomas de Zamora. El informe, cuyo resultado se conocerá el 17 de julio, será clave para determinar si Insaurralde puede justificar el crecimiento de su patrimonio.