Qué declaró la niñera de Jesica Cirio sobre el video de los dólares

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principales imputados a Martín Insaurralde y a su ex esposa, Jesica Cirio, sumó una nueva declaración testimonial. Milagros Ayelén Escudero, la niñera de la hija de la modelo, aseguró bajo juramento que nunca ingresó al vestidor donde, según los investigadores, habría sido grabado un video en el que aparecen fajos de dólares dentro de bolsas de plástico.