El celular de Jésica Cirio será peritado por los polémicos videos con dólares

La Justicia avanzará este martes con el peritaje oficial sobre el teléfono celular de Jésica Cirio, con el objetivo de determinar si el polémico video del vestidor —donde se visualizan bolsos y valijas repletas de fajos de dólares— se encuentra almacenado entre sus archivos originales. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (Datip) será la encargada de analizar exhaustivamente el dispositivo y estudiar la grabación para comprobar si fue realizada en 2022 en la propiedad que la modelo compartía con su ex esposo, Martín Insaurralde. En paralelo, las autoridades dispusieron la realización de dos inspecciones oculares: una en la mencionada mansión de San Vicente y otra en el actual departamento de la conductora, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas.