El celular de Jésica Cirio será peritado por los polémicos videos con dólares

La Justicia avanzará este martes con el peritaje oficial sobre el teléfono celular de Jésica Cirio, con el objetivo de determinar si el polémico video del vestidor —donde se visualizan bolsos y valijas repletas de fajos de dólares— se encuentra almacenado entre sus archivos originales. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (Datip) será la encargada de analizar exhaustivamente el dispositivo y estudiar la grabación para comprobar si fue realizada en 2022 en la propiedad que la modelo compartía con su ex esposo, Martín Insaurralde. En paralelo, las autoridades dispusieron la realización de dos inspecciones oculares: una en la mencionada mansión de San Vicente y otra en el actual departamento de la conductora, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas.
Ante el inminente avance tecnológico, la defensa de Martín Insaurralde presentó un fuerte planteo ante el juzgado para exigir que el video sea excluido como prueba en el expediente, replicando una estrategia legal ya intentada por la propia Cirio. Los abogados del ex intendente de Lomas de Zamora argumentaron que el material audiovisual es de “origen ilícito”, sosteniendo la hipótesis de que las imágenes provienen de un hackeo y un desapoderamiento delictivo de los dispositivos personales de la modelo. Bajo esta línea, la defensa afirmó que existen sospechas fundadas de que la grabación fue editada y alterada tras su sustracción, por lo que la ausencia de una cadena de custodia forense previa impediría certificar su autenticidad.