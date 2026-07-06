Jésica Cirio recibió casi U$S700.000 del juego y gimnasios

Otra de las cuestiones que la Justicia manifestó acerca de Cirio fue considerarla una Persona Expuesta Políticamente (PEP), por haber sido la esposa de un funcionario público con altos rangos (como intendente de Lomas de Zamora o jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires) y, por este motivo, la querella de la causa busca determinar si esos pagos son las retribuciones reales por servicios comerciales legítimos, como hacer acciones publicitarias, o si se trataba de retornos encubiertos destinados a Insaurralde.