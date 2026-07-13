Los bonos en dólares operan en baja luego del pago de intereses: qué anticipan los analistas

Resumen para apurados
- Los bonos en dólares argentinos operan hoy en baja tras el pago de u$s2.500 millones en intereses, en medio de tensiones globales en el estrecho de Ormuz.
- La caída se da en una rueda de bajo volumen tras el feriado. Además, el Gobierno pagó u$s4.200 millones totales de deudas y presentó su programa financiero para 2026-2027.
- El mercado aguarda los datos de inflación de Argentina y EE.UU., claves para definir la reinversión de dólares y el rumbo de la actividad económica y el tipo de cambio.
Los bonos soberanos en dólares cotizan bajas generalizadas tras el pago de cupones por u$s2.500 millones, mientras los inversores siguen de cerca la escalada de tensión en el estrecho de Ormuz. Los ADRs, en tanto, caen hasta 4,2%. El foco del mercado ya se traslada al dato de inflación que publicarán este martes Argentina y Estados Unidos, una referencia clave para los activos financieros.
En ese contexto, los títulos en moneda dura caen hasta 0,7%, encabezados por el Bonar 2041, seguido del Global 2041 (-0,6%) y el Bonar 2035 (-0,6%). El riesgo país, medido por el J.P. Morgan, sube 3 unidades y se ubica en los 405 puntos básicos.
Los inversores comenzaron a recalibrar sus expectativas para la segunda mitad del año luego de que el Gobierno presentara su programa financiero para 2026-2027 y concretara el pago de unos u$s4.200 millones en intereses y amortizaciones de deuda en moneda extranjera. El nuevo escenario combina una mejora en el perfil financiero del Tesoro con la expectativa de una mayor reinversión de esos dólares en activos locales, aunque persisten las dudas sobre la evolución de la actividad económica, la inflación y el tipo de cambio.
El esquema diseñado por el Palacio de Hacienda contempla cubrir las necesidades financieras de 2026 y buena parte de 2027 mediante una combinación de financiamiento de organismos multilaterales, colocaciones en el mercado local y otras fuentes alternativas, evitando una emisión temprana de deuda externa.
S&P Merval y ADRs
El S&P Merval cae 0,8% a 3.255.172,03 puntos, mientras que medido en dólares recorta 1% a 2.079,96 unidades. Las acciones descienden hasta 3,4% encabezado por el Banco Macro, seguido del BBVA (-3,1%), Grupo Financiero Galicia (-2,3%) y Loma Negra (-2,2%).
En tanto, los ADRs operan con mayoría de bajas de hasta 4% lideradas por los bancos, mientras que las energéticas se mantienen mayormente en terreno positivo con YPF (+3,3%) a la cabeza.