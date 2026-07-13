Los bonos en dólares operan en baja luego del pago de intereses: qué anticipan los analistas

Los inversores comenzaron a recalibrar sus expectativas para la segunda mitad del año luego de que el Gobierno presentara su programa financiero para 2026-2027 y concretara el pago de unos u$s4.200 millones en intereses y amortizaciones de deuda en moneda extranjera. El nuevo escenario combina una mejora en el perfil financiero del Tesoro con la expectativa de una mayor reinversión de esos dólares en activos locales, aunque persisten las dudas sobre la evolución de la actividad económica, la inflación y el tipo de cambio.