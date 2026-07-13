Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Giuliano Simeone e Irene Ariza construyeron en Madrid un hogar que refleja un estilo de vida relajado y contemporáneo. Lejos de una decoración ostentosa, la pareja eligió una propuesta donde predominan la madera, los tonos neutros y los espacios amplios, logrando una vivienda cálida y luminosa que también contempla rincones pensados para compartir con sus mascotas.