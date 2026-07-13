Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas
La vivienda del delantero del Atlético de Madrid y la modelo española apuesta por un diseño contemporáneo con materiales naturales, ambientes abiertos y una decoración funcional que combina elegancia y comodidad.
Resumen para apurados
- Giuliano Simeone y la modelo Irene Ariza revelaron en redes su nuevo hogar en Madrid, una residencia moderna y funcional diseñada para su vida cotidiana y sus mascotas.
- Con ambientes abiertos y luz natural, la propiedad combina materiales nobles y tonos neutros, sumando espacios específicos para sus mascotas y una sala del Atlético de Madrid.
- Esta presentación refleja la consolidación de la pareja en España y se alinea con las tendencias actuales de diseño interior que priorizan la funcionalidad y la calidez.
Giuliano Simeone e Irene Ariza construyeron en Madrid un hogar que refleja un estilo de vida relajado y contemporáneo. Lejos de una decoración ostentosa, la pareja eligió una propuesta donde predominan la madera, los tonos neutros y los espacios amplios, logrando una vivienda cálida y luminosa que también contempla rincones pensados para compartir con sus mascotas.
Las imágenes que ambos publican en redes sociales permiten conocer una casa donde cada ambiente fue diseñado para combinar funcionalidad, confort y una estética minimalista.
Un living amplio con mucha luz natural
El corazón de la vivienda es el living, un espacio abierto donde la iluminación natural ocupa un lugar central gracias a los grandes ventanales que conectan el interior con el jardín.
El ambiente está dominado por un amplio sofá en colores claros, acompañado por mesas auxiliares de diseño simple y un mueble curvo de madera que aporta personalidad al espacio. Sobre él descansan fotografías familiares, velas y pequeños objetos decorativos que aportan un toque personal sin recargar la decoración.
Uno de los detalles que más llama la atención es la integración de un sector destinado a sus mascotas, perfectamente incorporado al diseño general para mantener la armonía visual del ambiente.
Madera y tonos neutros como sello de identidad
Toda la vivienda sigue una misma línea estética basada en materiales naturales y colores suaves. Blancos, beige y madera clara predominan tanto en los revestimientos como en el mobiliario, generando una sensación de amplitud y serenidad.
Las líneas rectas, las superficies despejadas y la ausencia de elementos innecesarios refuerzan un estilo moderno que prioriza la practicidad sin perder elegancia.
Un dormitorio inspirado en los hoteles boutique
El dormitorio principal mantiene la estética del resto de la casa. La cama, completamente vestida de blanco, se complementa con un respaldo tapizado en tonos arena y paneles decorativos verticales que aportan textura y sofisticación.
La iluminación indirecta y la decoración minimalista convierten este ambiente en un espacio pensado para el descanso, con una imagen similar a la de los hoteles boutique de diseño contemporáneo.
Cocina integrada y diseño funcional
La cocina continúa con el concepto abierto que caracteriza a toda la vivienda. Los muebles blancos se combinan con detalles en madera clara y electrodomésticos integrados, logrando un ambiente limpio y ordenado.
Las amplias mesadas y la conexión directa con el comedor favorecen la circulación y permiten aprovechar al máximo la luz que ingresa desde los ventanales.
Un jardín para disfrutar al aire libre
En el exterior, Giuliano Simeone e Irene Ariza cuentan con un jardín diseñado para el descanso y las reuniones. Sillones en tonos claros, grandes almohadones y abundante vegetación crean un ambiente acogedor que funciona como una extensión natural del área social de la casa.
Este espacio invita a disfrutar del aire libre y mantiene la misma estética relajada que predomina en el interior.
El rincón dedicado al Atlético de Madrid
Entre todos los ambientes hay uno que rompe con el estilo sobrio del resto de la vivienda. Se trata de una sala de entretenimiento donde Giuliano Simeone exhibe su pasión por el Atlético de Madrid.
La habitación cuenta con iluminación LED en tonos rojizos, un televisor de gran tamaño y distintos cuadros y objetos relacionados con el club, convirtiéndose en uno de los espacios más personales del hogar.
Una vivienda diseñada para el día a día
Más allá de su diseño moderno, la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza refleja una tendencia cada vez más presente en la arquitectura interior: crear espacios elegantes, funcionales y adaptados a la vida cotidiana.
La combinación de materiales nobles, una distribución abierta, abundante luz natural y ambientes preparados para convivir con mascotas da como resultado un hogar donde la comodidad y el diseño conviven en perfecto equilibrio.