Política

Lanzaron un nuevo partido provincial: quiénes lo lideran y qué proponen

Paula Quiles y Sebastián Salazar presentaron “Hacer”, una agrupación política que nació en Bella Vista.

Salazar y Quiles encabezaron la presentación ante dirigentes de toda la provincia.
Salazar y Quiles encabezaron la presentación ante dirigentes de toda la provincia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Paula Quiles y Sebastián Salazar lanzaron el 11 de julio el partido provincial "Hacer" en Bella Vista para consolidar una nueva alternativa política en la provincia.
  • El lanzamiento surge como una herramienta colectiva que busca expandir la estructura territorial del espacio, combinando la experiencia de dirigentes con nuevos militantes.
  • Con la formalización de "Hacer", los referentes buscan expandir su presencia territorial y consolidar este nuevo espacio como una alternativa competitiva en la provincia.
Resumen generado con IA

La intendenta de Bella Vista, Paula Quiles, y su esposo, el dirigente Sebastián Salazar, encabezaron el lanzamiento oficial de “Hacer”, un nuevo partido político de alcance provincial que buscará consolidarse como una alternativa política.

La presentación reunió a referentes, militantes y vecinos de distintos puntos de la provincia. Durante el acto, los principales referentes del espacio expusieron los lineamientos con los que pretenden iniciar su construcción política.

Paula Quiles visitó una planta industrial, entregó un reconocimiento y reforzó la agenda ambiental con el sector privado

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Salazar afirmó que “Hacer” surge como una herramienta para dar continuidad a un proyecto que -según sostuvo- demostró capacidad de gestión y transformación. Señaló que el nuevo partido buscará ampliar su alcance manteniendo los valores del trabajo, la cercanía con la ciudadanía y el compromiso con la gestión.

Además, hizo hincapié en la necesidad de combinar la experiencia de los dirigentes con la participación de las nuevas generaciones. En ese sentido, sostuvo que el espacio aspira a integrar a quienes tienen trayectoria política y a jóvenes interesados en involucrarse en la actividad.

Construcción colectiva

Por su parte, Quiles dijo que el crecimiento del espacio es producto de una construcción colectiva y destacó el trabajo en equipo como eje de la propuesta. La intendenta consideró que el lanzamiento representa una nueva etapa para un proyecto que busca fortalecer su presencia en toda la provincia.

La intendenta Quiles se reunió con Jaldo por los despidos en el Ingenio Bella Vista

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Con la creación de “Hacer”, Salazar y Quiles formalizan un nuevo instrumento político con el objetivo de expandir su estructura territorial.

Temas Bella VistaSebastián SalazarPaula Quiles
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