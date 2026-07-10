Política

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

FOTO DE PRENSA LA LIBERTAD AVANZA DE TUCUMÁN
FOTO DE PRENSA LA LIBERTAD AVANZA DE TUCUMÁN
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Dirigentes de Tucumán mantuvieron reuniones recientes con un armador de Axel Kicillof para discutir alianzas políticas locales en un escenario de creciente tensión nacional.
  • Estas negociaciones ocurren bajo el mandato de Osvaldo Jaldo y coinciden con gestos de libertarios locales y publicaciones polémicas de legisladores de la región del NOA.
  • El armado de estas alianzas busca reconfigurar el peronismo y las fuerzas opositoras en Tucumán de cara a las próximas elecciones y la relación con el gobierno nacional.
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