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Trump lanzó una dura advertencia a Irán y amenazó con intensificar los ataques si continúan las agresiones en Ormuz

El presidente de Estados Unidos aseguró que su país responderá con mayor fuerza si se repiten los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump, presidente de EEUU.
Donald Trump, presidente de EEUU.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó el miércoles con intensificar los ataques militares contra Irán si continúan las agresiones a buques en el estrecho de Ormuz.
  • La advertencia surge tras una nueva ofensiva de EE.UU. contra objetivos iraníes y luego de que Trump declarara el fin de la tregua, aunque afirmó que Teherán busca un acuerdo.
  • El conflicto eleva la tensión en una ruta clave para el comercio global de energía, mientras Trump expresa dudas sobre la viabilidad de lograr un pacto confiable con Irán.
Resumen generado con IA

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este miércoles luego de que Donald Trump advirtiera que su administración intensificará las operaciones militares si continúan los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio internacional y el transporte de energía.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario acompañó la publicación con una imagen que presentó como evidencia de un ataque contra territorio iraní.

Además, difundió varios videos de explosiones que atribuyó a operaciones militares en Irán. Sin embargo, posteriormente, una cuenta citada por el propio presidente aclaró que una de las imágenes utilizadas no correspondía a los hechos registrados este miércoles y reconoció el error en la publicación.

Nueva ofensiva de Estados Unidos

La advertencia de Trump se produjo después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara una nueva ofensiva contra objetivos iraníes.

Según informó Washington, la operación fue presentada como una respuesta a los ataques contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo considerado clave para el abastecimiento energético y el comercio mundial.

Trump afirmó que Irán busca un acuerdo

En medio de la creciente tensión, el mandatario republicano aseguró que Irán se comunicó con su administración para intentar alcanzar un acuerdo, luego de que él mismo declarara terminada la tregua entre ambos países.

“Me llamaron hace un rato”, afirmó Trump durante una conversación informal mientras exhibía el nuevo avión presidencial Air Force One, tras regresar a Washington desde la cumbre de la OTAN.

No obstante, el presidente estadounidense expresó dudas sobre la posibilidad de que Teherán cumpla cualquier compromiso que pudiera alcanzarse en una eventual negociación, en un contexto marcado por el recrudecimiento del conflicto entre ambas naciones.

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