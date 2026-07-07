Mundo

Conflicto en Medio Oriente: una marea humana junto al cortejo fúnebre de Jamenei

La procesión a la ciudad de Qom fue de 20 kilómetros. El féretro pasará luego por varios santuarios de Irak, antes del entierro en Mashhad.

MULTITUD. La calles de Teherán estuvieron abarrotadas de iraníes que esperaban la procesión con el cuerpo de Jamenei.
MULTITUD. La calles de Teherán estuvieron abarrotadas de iraníes que esperaban la procesión con el cuerpo de Jamenei.
Hace 2 Hs

TEHERÁN, Irán.- La multitud que salió a las calles de Teherán para saludar el cortejo fúnebre del ex líder supremo Alí Jamenei, superó las expectativas de las autoridades iraníes, en el tercer día de un funeral nacional pensado como una demostración de fuerza y de unidad.

No se ha facilitado una estimación oficial del número de participantes desde que comenzó el homenaje, el sábado, pero esperaban entre 15 y 20 millones de personas en total.

Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

Anoche, el féretro llegó a la ciudad santa de Qom, al sur de la capital, indicó la televisión estatal. Luego, pasará por varios santuarios de Irak, donde vive una importante comunidad chiita, antes de ser enterrado el jueves en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste de Irán, de donde era originario.

La república islámica llamó a los iraníes a acudir en masa al funeral, como desafío a sus enemigos acérrimos, Israel y Estados Unidos.

“La procesión fúnebre por el venerado cuerpo del mártir imán y líder comenzó hace pocos momentos en la capital”, indicó en Telegram la televisión estatal IRIB. Agregó que había una “multitud masiva” de dolientes.

Jamenei falleció el 28 de febrero, primer día de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos, que desataron una guerra en Medio Oriente. El funeral del ayatollah Jamenei estaba previsto para marzo, pero se pospuso debido a la guerra.

“Todo el mundo habla de venganza”, dijo Gholamreza Khanbabaei, de 58 años, con un retrato del presidente estadounidense Donald Trump amenazado con un arma a quemarropa. “Es necesario, si no más adelante será peor”, añadió.

Conflicto en Medio Oriente: millones en Irán asisten al funeral del líder supremo Alí Jamenei

Conflicto en Medio Oriente: millones en Irán asisten al funeral del líder supremo Alí Jamenei

El féretro de Alí Jamenei, que dirigió el país durante más de tres décadas, hasta su muerte a los 86 años, estuvo expuesto al público durante dos días en la Gran Mosalá de Teherán, un importante recinto religioso. Un camión descapotable transportó sus restos mortales, cubiertos de flores y del emblemático turbante negro del ayatolah.

Banderas de venganza

Una marea humana agitó banderas iraníes y otras rojas, que simbolizan la venganza y la justicia. Los participantes corearon lemas antiestadounidenses y antiisraelíes y algunos carteles llamaban a “matar” a Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

En imágenes aéreas de la televisión estatal, aparecía la calle principal, que conduce a la plaza Azadi abarrotada de gente a lo largo de varios kilómetros.

Una muchedumbre no vista desde 2020, cuando siete millones de personas asistieron al funeral del general Qasem Soleimani, asesinado en un bombardeo estadounidense en Irak.

La guerra de Irán, una victoria pírrica

La guerra de Irán, una victoria pírrica

La procesión duró unas 10 horas y recorrió 20 km. El espacio aéreo permaneció cerrado, en el día declarado feriado.

Bajo un calor sofocante, los organizadores rociaban con agua a los participantes y repartían comida y bebida.

“El liderazgo del mártir enseñó a todos que el mayor activo de Irán es su pueblo y su unidad”, escribió en X el presidente Masud Pezeshkian, que se encontraba entre los asistentes.

También estaban, según mostraron los medios estatales, el canciller, Abás Araqchi; el influyente jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei; y el actual comandante de la Fuerza Quds -uno de los brazos operativos de los Guardianes de la Revolución-, Esmail Qaani.

Se vio asimismo entre la multitud al ex presidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2013), que mantenía relaciones tensas con Jamenei.

Conflicto en Medio Oriente: se enfrían las negociaciones de paz con Irán

Conflicto en Medio Oriente: se enfrían las negociaciones de paz con Irán

No estaba su hijo y sucesor, Mojtaba, a quien no se ha visto desde fines de febrero. El líder de 56 años, herido en los bombardeos que acabaron con la vida de su padre, solo se expresa a través de comunicados.

Evitar incidentes

El camión que transporta los restos mortales de Jamenei y los de sus familiares fallecidos con él en los ataques (una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta) fue escoltado por fuerzas de seguridad a pie para evitar incidentes, como los que ocurrieron en 1989, durante el cortejo fúnebre del anterior líder supremo, Ruhollah Jomeini.

En ese entonces se vivieron momentos de caos, cuando una multitud tomó por asalto el cortejo. Rasgaron el sudario y el cuerpo cayó al suelo, para horror de los asistentes y las autoridades.

Al final, los restos mortales del que fuera el hombre más poderoso de Irán tuvieron que ser trasladados en helicóptero y enterrados en un cementerio cercano a Teherán, con varias horas de retraso.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuAlí JameneiGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Conflicto en Medio Oriente: millones en Irán asisten al funeral del líder supremo Alí Jamenei

Conflicto en Medio Oriente: millones en Irán asisten al funeral del líder supremo Alí Jamenei

Lo más popular
En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
1

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Con los actos por el 9 de Julio arrancan las vacaciones de invierno: todo lo que se puede hacer
2

Con los actos por el 9 de Julio arrancan las vacaciones de invierno: todo lo que se puede hacer

Consentimiento sexual: por qué aceptar no siempre es querer
3

Consentimiento sexual: por qué aceptar no siempre es querer

Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre
4

Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre

Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza
5

Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

Ranking notas premium
Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
1

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Detalles finales del acuerdo Mercosur-Unión Europea
2

Detalles finales del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Agua para el presente, naturaleza para el futuro
3

Agua para el presente, naturaleza para el futuro

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
4

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
5

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Más Noticias
Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Terremotos en Venezuela: rescatistas de cuatro patas que trabajan contra reloj

Terremotos en Venezuela: rescatistas de cuatro patas que trabajan contra reloj

Caputo presenta el programa financiero para pagar deudas

Caputo presenta el programa financiero para pagar deudas

Polémica por un desfile de racistas en Washington

Polémica por un desfile de racistas en Washington

Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre

Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre

Comentarios