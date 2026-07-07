Conflicto en Medio Oriente: una marea humana junto al cortejo fúnebre de Jamenei

Evitar incidentes

El camión que transporta los restos mortales de Jamenei y los de sus familiares fallecidos con él en los ataques (una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta) fue escoltado por fuerzas de seguridad a pie para evitar incidentes, como los que ocurrieron en 1989, durante el cortejo fúnebre del anterior líder supremo, Ruhollah Jomeini.