Conflicto en Medio Oriente: millones en Irán asisten al funeral del líder supremo Alí Jamenei

Los restos del ayatolá Jamenei, envueltos en una bandera con los colores de Irán, permanecerán expuestos día y noche hasta el lunes en el recinto de la Gran Mosalá. Las paredes están cubiertas de grandes retratos de quien lideró el país durante más de tres décadas, de banderas negras en señal de luto y de otras rojas, símbolo del martirio y la venganza.