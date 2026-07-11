José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”

Añade: “¿Cómo íbamos a intentar recuperar algo que la propia Universidad había dicho ‘está hecha la obra, está perdida’? Bueno, ahí vino una reacción saludable de los consejos superiores de esa época. También hay que mencionar que son los rectores José García y Sergio Pagani que realmente han sido un gran apoyo, en cuanto a la decisión, y más Pagani que se comprometió personalmente. Bueno, esto termina con este broche de oro que es el estatuto donde nace un nuevo YMAD, que tiene mayor eficiencia, celeridad, localismo, pero sobre todo tiene mayor equilibrio interno, porque hemos logrado incorporar cláusulas que establecen las mayorías especiales o la unidad para las decisiones trascendentes. Y lo más curioso de esto es la incorporación del órgano de fiscalización que está formado por mayoría de la universidad. Con lo cual tenemos un YMAD que está mucho más cerca ahora. No hay más aquel que veíamos que era un organismo de Buenos Aires, donde se tomaban decisiones, nunca se comunicaban, nadie las conocía. Esto es Catamarca y la UNT. Establece una posibilidad de hacer algo muy transparente, muy bueno y sobre todo con mucha defensa de valores morales de la universidad que es la defensa y la preservación del medio ambiente.