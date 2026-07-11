José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”

Resumen para apurados
- La UNT y Catamarca firmaron un nuevo estatuto para YMAD en julio de 2026, con el fin de resolver litigios históricos y abrir una etapa de transparencia en la minera estatal.
- El acuerdo cierra años de disputas judiciales iniciadas en 2008 por regalías de la UNT, logrando ahora un mayor control de la universidad y autonomía frente a la Nación.
- Con una producción récord de oro y proyectos de energía fotovoltaica, el nuevo estatuto busca atraer inversiones y garantizar una minería sostenible en la región.
Con la firma del nuevo estatuto de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre la vicerrectora subrogante de la UNT, Cristina Grunauer, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, termina un extenso proceso de negociaciones y comienza una nueva etapa para la empresa minera que pertenece a Catamarca y a la UNT, porque el descubridor del yacimiento, Abel Peirano, legó sus derechos a la casa de altos estudios. “Ya está aprobado por la provincia de Catamarca y por el Consejo Superior de la Universidad. Ya está en vigencia. Se cerró un círculo virtuoso que se inició hace cuatro años”, dice el abogado José Roberto Toledo, uno de los delegados de la UNT en YMAD, que tuvo un rol preponderante en las negociaciones.
Se partió de una situación crítica, iniciada cuando el ex rector Juan Alberto Cerisola firmó en 2008 un acta con YMAD para cambiar el porcentaje de las utilidades regido por la Ley 14.771, consistente en un 40% para la UNT, para terminar la Ciudad Universitaria. Luego hubo una querella judicial contra YMAD para recuperar el 40% y en el medio hubo pequeñas crisis como la desestimación de la UNT del acuerdo que tenía la empresa para seguir actividades con la Alumbrera para el yacimiento de Agua Rica, acuerdo que no se concretó. Finalmente, a fines del año pasado se plasmó el entendimiento en un acta con el gobierno de Catamarca, se dio marcha atrás con el proceso judicial y al mismo tiempo la Nación dejó de tener que ver con YMAD mediante un decreto que cambió la constitución de la empresa y también resolvió los conflictos derivados de la Ley 14.771.
Capacidad de cambio
Toledo destaca “el hecho de la reversión de la universidad y de pasar del círculo negativo a un círculo virtuoso que se inicia con el intento de recuperar los derechos, que parecía imposible. Haciendo un parangón con el fútbol, parecía Argentina - Egipto a 13 minutos de la finalización”.
Añade: “¿Cómo íbamos a intentar recuperar algo que la propia Universidad había dicho ‘está hecha la obra, está perdida’? Bueno, ahí vino una reacción saludable de los consejos superiores de esa época. También hay que mencionar que son los rectores José García y Sergio Pagani que realmente han sido un gran apoyo, en cuanto a la decisión, y más Pagani que se comprometió personalmente. Bueno, esto termina con este broche de oro que es el estatuto donde nace un nuevo YMAD, que tiene mayor eficiencia, celeridad, localismo, pero sobre todo tiene mayor equilibrio interno, porque hemos logrado incorporar cláusulas que establecen las mayorías especiales o la unidad para las decisiones trascendentes. Y lo más curioso de esto es la incorporación del órgano de fiscalización que está formado por mayoría de la universidad. Con lo cual tenemos un YMAD que está mucho más cerca ahora. No hay más aquel que veíamos que era un organismo de Buenos Aires, donde se tomaban decisiones, nunca se comunicaban, nadie las conocía. Esto es Catamarca y la UNT. Establece una posibilidad de hacer algo muy transparente, muy bueno y sobre todo con mucha defensa de valores morales de la universidad que es la defensa y la preservación del medio ambiente.
-¿Qué YMAD viene ahora?
Este círculo termina así y aparte termina muy buen momento económico porque está produciendo más de 60 kg de oro por mes. Lo cual es un récord histórico. Es producción propia de YMAD, que ha mejorado mucho su eficiencia, su mecanismo. Estamos todos los días incorporando el nuevo reglamento de contrataciones, de la auditoría de funcionamiento, etcétera. Lo cual presenta un panorama muy interesante que se encastra dentro de este hecho de la recuperación del 40%, que de pronto se vuelve como algo posible.
Yo tengo una concepción de que un pueblo que no rescata su historia y sus grandes hombre es un pueblo que desperdicia su futuro, que ha perdido los parámetros, ha perdido los cimientos. Creo que hay casos muy puntuales como el de Belgrano y otros que constituyen un espejo en el cual resulta incómodo mirarse. ¿Por qué? Porque esos tipos representan valores, convicciones, hechos, luchas, vidas que en privado todos aceptamos que son los debidos, pero que llegado el momento no los practicamos. Y ahí están las claras desviaciones básicamente de la política donde el objetivo es llegar para enriquecerse, no para priorizar el bien común.
¿A qué viene esta introducción? A que Abel Peirano fue un patriota. Un tipo que con su dinero, con su locura, con sus sueños se va en medio de desierto de los cerros, a más de 3.000 m de altura, buscando minerales, antecedentes. Encuentra una mina de oro y plata. Hace pedimentos. Consigue permiso por 344 km cuadrados. Y lo dona a la Universidad. Dice, ‘Señores, esto no es mío ni para mi familia.’ Es para la educación porque es el pilar del futuro. Es justo que sea recordado como un patriota.
Nosotros nos estamos olvidando de toda esa gente que ha hecho un gesto increíble, que en este caso se torna más necesario por lo que vino después, por lo que vino la desastrosa administración de la herencia. No solamente perdimos en los derechos que él había conseguido, obtenido y cedido a la universidad, sino que aparentemente según la justicia nos administramos mal, se lo malversó. Y lo logramos cambiar. De ahí venimos de un 2 a 0 abajo y hoy estamos en un 3 a 2 arriba.
Este es un proceso que costó sangre, sudor y lágrimas; se dieron muchas circunstancias; mucha gente actuó en esto, no se puede personalizar en nadie. Yo creo que hoy por hoy la universidad ha recuperado no sé si el cariño, pero por lo menos la esencia de YMAD. Ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar.
¿Qué es lo que viene?
Viene el acentuamiento de la producción para lograr satisfacer los créditos lo más rápido posible dentro de un boom de la de la minería dentro del esquema ideológico del gobierno nacional, que posibilita que haya mucha gente dando vuelta tratando de hacer negocios mineros.
¿Tiene idea de qué pedidos hay?
-Hay más de 15 memorandos de entendimiento. Algunos avanzan, otros no, pero hay dando vueltas. En concreto no hay ninguno. YMAD sigue con su trabajo de exploración, hace las excavaciones, se está invirtiendo mucho anualmente en exploración para encontrar nuevas vetas. Sin contar en la propia Farallón; en el propio yacimiento se está explorando hoy. Sin contar lo que pueda aparecer en los otros 244 km redondos.
- Se habla de energía fotovoltaica.
Exacto, se ha incluido eso más o menos, se ha incluido como norma expresa en el objeto del nuevo YMAD la posibilidad trabajar con esta energía limpia. Hay varios proyectos a Alumbrera le importan muchísimo por el tema Agua Rica. Es decir, el gran costo de la minería, unos grandes costos es la energía. Es decir, tener ellos su propia generación de energía en el lugar óptimo como es Campo de Arenal, que tiene las condiciones climáticas para hacer a gran escala un emprendimiento fotovoltaico. Y nosotros somos copropietarios de Campo del Arenal.