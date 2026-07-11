Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy

El viaje, como siempre, había sido preparado con entusiasmo y mucha anticipación. Era una salida más de las tantas que realizaban, pero, fieles a su estilo, no habían dejado nada librado al azar. “El destino les jugó una pésima pasada. Ellos no cometieron ningún error, no sé quién fue el autor de esta desgracia. La tragedia se apoderó de ellos con una saña terrible”, comentó Mario, uno de los amigos de Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco, que perdieron la vida en Jujuy mientras realizaban una travesía en moto.
El grupo, integrado por al menos ocho tucumanos, había acordado partir temprano, como lo hacía casi todos los fines de semana, especialmente cuando se trataba de un feriado largo. El destino elegido era la Quebrada de Humahuaca. Durante el trayecto realizaron varias paradas para descansar y tomar algo caliente. Incluso, Becker publicó en sus redes sociales una imagen de uno de esos momentos. Sus amigos lo saludaron y le desearon éxitos en la nueva aventura.
Almorzaron en territorio jujeño y continuaron viaje hacia el norte. Como era habitual, Becker y Blasco encabezaban la fila, mientras sus compañeros circulaban detrás. Cerca de las 14.15, cuando transitaban por la ruta nacional 9, en el paraje San Roque, a unos 10 kilómetros de Humahuaca, ocurrió la tragedia.
Primeros informes
Según los primeros informes, el accidente se produjo cuando un Renault Logan conducido por Daniel Orlando Orellana (62), en el que también viajaban su esposa, Ana Maltece (63), y su hija, Gisella Orellana Maltece (37), oriundos de Mendoza, se habría cruzado de carril e impactado contra las motocicletas de los tucumanos.
Sin embargo, en Jujuy también trascendió otra hipótesis que forma parte de la investigación: que alguno de los motociclistas podría haberse desplazado hacia el carril contrario por causas que aún no fueron determinadas.
El impacto fue violentísimo. Las víctimas salieron despedidas de sus motocicletas y una de ellas terminó incendiándose. El conductor del automóvil sufrió lesiones en los brazos y debió ser trasladado a un hospital de la zona.
Los demás motociclistas y varios automovilistas que circulaban por el lugar auxiliaron a las víctimas hasta la llegada de los servicios de emergencia. Minutos después arribó personal médico, que constató que Becker y Blasco habían fallecido en el acto.
Fuentes policiales informaron a LA GACETA que se aplicó el protocolo previsto para este tipo de siniestros. Al conductor del automóvil se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Posteriormente, especialistas realizaron las pericias planimétricas y accidentológicas correspondientes.
Esos informes serán determinantes para que la Justicia establezca cómo ocurrió el hecho y defina los próximos pasos de la investigación. La fiscalía de Humahuaca todavía no resolvió la situación procesal de Orellana y, por el momento, no dispuso ninguna medida privativa de la libertad.
“Es realmente imposible que eso haya ocurrido. ‘Ruly’ y ‘Martincito’ eran incapaces de hacer algo así. No hay chances. Eran pilotos muy experimentados y no podían cometer un error de esas características”, sostuvo Pedro, un motociclista que prefirió mantener su apellido en reserva.
La muerte de Becker y Blasco conmocionó al ambiente de las travesías en moto. También generó cuestionamientos, especulaciones y comentarios en las redes sociales.
“La gente debería informarse antes de hablar. Hasta se llegó a decir que habían sufrido un desperfecto mecánico. ‘Ruly’ era uno de los mecánicos más reconocidos de la provincia y, ante cualquier inconveniente, se habría detenido inmediatamente”, reflexionó Pedro.
Conmoción
El accidente ocurrió, según quienes conocen el lugar, en uno de los sectores más seguros de la ruta que une San Salvador de Jujuy con Humahuaca.
“Es una recta larga, con muy buena visibilidad. Ese día estaba despejado, sin niebla ni humo. Por eso resulta tan extraño lo que ocurrió”, destacó Julio Martínez, un tucumano que eligió la Quebrada para disfrutar el fin de semana largo.
“La ruta 9 estuvo cortada durante al menos tres horas. En el hotel nos comentaron que había inconvenientes con la llegada de otros huéspedes. Después nos enteramos de que se trataba de motociclistas tucumanos. La verdad es que fue una desgracia”, añadió.
Su novia, Laura, señaló que la ruta se encuentra en condiciones aceptables, aunque requiere máxima precaución.
“Si bien hay otros sectores más peligrosos por el estado del camino, siempre hay que conducir con cuidado. Esta es una zona netamente turística y circulan muchos conductores que no están acostumbrados a manejar en caminos sinuosos como los que conducen a la Quebrada de Humahuaca”, concluyó.