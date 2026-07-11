Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy

El viaje, como siempre, había sido preparado con entusiasmo y mucha anticipación. Era una salida más de las tantas que realizaban, pero, fieles a su estilo, no habían dejado nada librado al azar. “El destino les jugó una pésima pasada. Ellos no cometieron ningún error, no sé quién fue el autor de esta desgracia. La tragedia se apoderó de ellos con una saña terrible”, comentó Mario, uno de los amigos de Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco, que perdieron la vida en Jujuy mientras realizaban una travesía en moto.