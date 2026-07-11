Motociclistas tucumanos fallecidos en Jujuy: conmovedoras despedidas en las redes sociales

“Adiós a una leyenda del deporte. Hasta siempre, ‘Ruly’. Con profundo dolor y una enorme tristeza, hoy nos toca despedir a una verdadera leyenda de los fierros y del deporte”, escribieron los responsables del sitio de la Sun’s Race, la mítica prueba de enduro que se corre en Orán, Salta. “No sólo fue un apasionado de la velocidad y la aventura, sino que dejó una huella imborrable en la historia al consagrarse como el primer ganador de esta carrera en aquel inolvidable año 1995. Su triunfo marcó el inicio de un legado que hasta el día de hoy sigue latiendo con fuerza”, agregaron en la publicación, que tuvo un cierre cargado de simbolismo: “¡Tu bandera a cuadros siempre estará en lo alto!”.