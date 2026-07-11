Motociclistas tucumanos fallecidos en Jujuy: conmovedoras despedidas en las redes sociales

Las redes sociales se transformaron en el espacio donde decenas de personas despidieron a Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos que fallecieron en un accidente registrado el jueves cerca de Humahuaca, Jujuy.
“Adiós a una leyenda del deporte. Hasta siempre, ‘Ruly’. Con profundo dolor y una enorme tristeza, hoy nos toca despedir a una verdadera leyenda de los fierros y del deporte”, escribieron los responsables del sitio de la Sun’s Race, la mítica prueba de enduro que se corre en Orán, Salta. “No sólo fue un apasionado de la velocidad y la aventura, sino que dejó una huella imborrable en la historia al consagrarse como el primer ganador de esta carrera en aquel inolvidable año 1995. Su triunfo marcó el inicio de un legado que hasta el día de hoy sigue latiendo con fuerza”, agregaron en la publicación, que tuvo un cierre cargado de simbolismo: “¡Tu bandera a cuadros siempre estará en lo alto!”.
“Qué triste noticia la partida de dos personas que hicieron historia en el enduro tucumano: Becker y Blasco. Me dejó destruido. Que Dios les dé nuevas rutas y senderos donde quiera que estén ahora”, posteó Darío Sosa. También destacó la faceta solidaria de ambos. “Tuve la oportunidad de compartir algunos momentos con ellos, especialmente en las entregas de juguetes por el Día del Niño y de útiles escolares para las escuelitas de alta montaña en los Valles durante los años 90”, recordó.
Juan Carlos Carrizo señaló que ambos motociclistas fueron protagonistas de la apertura de muchas de las sendas en los cerros tucumanos que hoy disfrutan los amantes del enduro.
“Quedarán grabados en la historia de este deporte. ‘Ruly’, además de ser profesor universitario, fue un docente de la vida. Todos sus conocimientos los compartía sin egoísmos. Fueron campeones de enduro, pero por el legado que dejaron no dudo en decir que también fueron campeones de la vida”, expresó.
Silencio
En medio de un clima de profundo dolor, muchos prefirieron no hablar ni dar mayores detalles sobre las circunstancias en las que perdieron la vida.
“No vale la pena hacer conjeturas sobre esa cuestión. Más aún cuando hay personas que están hablando de más sin saber realmente qué fue lo que ocurrió. Lo más importante es recordarlos por lo que hicieron y por todo lo que dieron”, sostuvo Esteban Juárez.
“Compartí una o dos salidas con ellos. Hoy soy un apasionado de las travesías por culpa de ambos. Me enseñaron todo lo que sé. Es lamentable que personas tan generosas se hayan ido de esta manera”, concluyó Jorge Bulacio.