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Alerta meteorológica amarilla por nevadas y tormentas: las provincias afectadas este fin de semana

El Sistema de Alerta Temprana actualizó su pronóstico para las próximas 72 horas y confirmó alertas amarillas en dos extremos del país.

Alerta meteorológica amarilla por nevadas y tormentas: las provincias afectadas este fin de semana
Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas amarillas por tormentas en Misiones este sábado y por nevadas intensas en Santa Cruz entre el domingo y lunes debido a fenómenos climáticos extremos.
  • En Misiones se esperan tormentas con actividad eléctrica y ocasional granizo, mientras que en la Patagonia santacruceña se prevé acumulación de nieve de hasta 20 centímetros.
  • Las alertas instan a la población a tomar precauciones ante posibles daños e interrupción de actividades, mientras se prevé que el frente frío avance hacia el este el lunes.
Resumen generado con IA

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) advirtió cuáles son las regiones que este fin de semana presentarán condiciones meteorológicas fuertes. Dos regiones del país, al norte y al sur, fueron las que esta madrugada amanecieron marcadas en el mapa del SAT. Este sábado a las 6.18, se publicó la última actualización de las alertas que rigen para las próximas 72 horas.

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El mapa del SAT anticipó cuáles serán las regiones que este sábado, domingo y lunes entrarán en un período de fenómenos meteorológicos intensos. Para los días del fin de semana, las alertas vigentes corresponden al nivel amarillo. Esto indica que la población debe permanecer informada acerca de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas

En pleno julio invernal, el NEA ya muestra un anticipo de lo que será la temporada primaveral. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una provincia estará bajo alerta amarilla durante esa mañana. Se trata de Misiones, cuyo territorio será parcialmente afectado por tormentas de alta intensidad.

La advertencia del SAT rige para la mañana de este sábado para los departamentos de Eldorado, Iguazú, norte de Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano, Montecarlo, Capital, General San Martín y San Ignacio.

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El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta amarilla por nevadas

Desde este domingo, la Patagonia también entrará en alerta amarilla en diferentes regiones. En principio, el aviso está vigente para el sudoeste de Santa Cruz, en la zona cordillerana y el límite con Chile. La advertencia de primer nivel rige para la cordillera de Güer Aike y de Lago Argentino por nevadas intensas que empezarán el domingo por la noche.

El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

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El lunes 13, la zona comprometida por las nevadas de variada intensidad se extenderá hacia el este, llegando casi hasta la costa atlántica. La alerta amarilla, que estará vigente hasta la mañana del lunes, rige para las mismas zonas que el día anterior y se suman las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino. Las condiciones serán las mismas que las previstas para el día anterior.

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