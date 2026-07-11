Alerta meteorológica amarilla por nevadas y tormentas: las provincias afectadas este fin de semana

El lunes 13, la zona comprometida por las nevadas de variada intensidad se extenderá hacia el este, llegando casi hasta la costa atlántica. La alerta amarilla, que estará vigente hasta la mañana del lunes, rige para las mismas zonas que el día anterior y se suman las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino. Las condiciones serán las mismas que las previstas para el día anterior.