Cómo seguirá el clima en julio: las provincias que tendrán más frío y las que recibirán más lluvias
El modelo climático europeo difundió su nueva tendencia para julio y anticipa temperaturas por debajo de lo normal en gran parte de Argentina, además de un marcado contraste en las precipitaciones según la región.
Resumen para apurados
- El ECMWF proyectó para julio en Argentina temperaturas bajo lo normal en el centro-este y más lluvias en el norte, debido a la actualización de su modelo climático estacional.
- El informe detalla anomalías de entre -0,5° y -1,5° en la región Pampeana y el Litoral, mientras que la sequía se agudizará en el centro del país por la falta de precipitaciones.
- Esta tendencia climática aumentará la probabilidad de heladas en zonas agrícolas del centro y afectará las reservas hídricas en las provincias con déficit de lluvias.
El modelo estacional del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Mediano Plazo (ECMWF) actualizó su proyección climática para julio y mantiene un escenario con diferencias marcadas entre las distintas regiones de Argentina. Las últimas estimaciones indican una mayor probabilidad de temperaturas inferiores a los valores habituales en buena parte del centro y este del país, mientras que las lluvias tenderían a concentrarse sobre el norte argentino.
Se trata de una tendencia climática mensual, por lo que no representa un pronóstico del tiempo para días específicos, según detalla el meteorólogo Leonardo De Benedictis, en meteored. En cambio, permite identificar qué zonas tienen mayores probabilidades de registrar temperaturas o precipitaciones por encima o por debajo de los promedios históricos del mes.
Qué regiones de Argentina tendrían más frío en julio, según el ECMWF
De acuerdo con la actualización del modelo europeo, una extensa franja del centro y este del país podría atravesar un julio con temperaturas medias entre 0,5° y 1,5° por debajo de los valores normales para esta época del año.
La proyección abarca principalmente a la región Pampeana, el Litoral y gran parte del centro argentino, donde sería más frecuente el ingreso de masas de aire frío. En este contexto, aumentan las probabilidades de que se registren heladas, especialmente en zonas productivas.
El informe aclara que una anomalía térmica negativa no implica que todos los días sean extremadamente fríos, sino que el promedio mensual tendría una mayor tendencia a ubicarse por debajo de la climatología habitual.
En contraste, la cordillera de Cuyo y sectores del norte de la Patagonia aparecen con una señal opuesta. Allí se esperan temperaturas superiores a los valores normales, con anomalías que, en algunos sectores de alta montaña, podrían superar los 2°.
El norte argentino tendría más lluvias y el centro seguiría con déficit
En cuanto a las precipitaciones, el ECMWF proyecta un patrón bien diferenciado entre el norte y el centro del país. Las mayores probabilidades de lluvias por encima de lo normal se concentran sobre Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde podrían registrarse acumulados superiores a los habituales para julio.
En cambio, provincias como Córdoba, San Luis, el centro y oeste de Santa Fe, Entre Ríos y parte de la región Pampeana presentan una tendencia hacia precipitaciones inferiores a los promedios del mes. Dado que julio ya es uno de los períodos más secos del año en buena parte del centro argentino, este escenario favorecería una menor frecuencia de lluvias durante las próximas semanas.
Qué significa una anomalía climática
Los mapas elaborados por el ECMWF muestran anomalías, es decir, diferencias entre las condiciones esperadas y el promedio climático histórico para julio.
Por ese motivo, una anomalía negativa de temperatura no implica necesariamente una sucesión de jornadas con frío extremo, sino una mayor probabilidad de que la temperatura media mensual quede por debajo de los valores normales. Del mismo modo, una anomalía positiva en las precipitaciones indica una tendencia hacia lluvias más abundantes que el promedio, aunque no permite anticipar en qué días ocurrirán esos eventos.