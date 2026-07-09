Cómo seguirá el clima en julio: las provincias que tendrán más frío y las que recibirán más lluvias

En cambio, provincias como Córdoba, San Luis, el centro y oeste de Santa Fe, Entre Ríos y parte de la región Pampeana presentan una tendencia hacia precipitaciones inferiores a los promedios del mes. Dado que julio ya es uno de los períodos más secos del año en buena parte del centro argentino, este escenario favorecería una menor frecuencia de lluvias durante las próximas semanas.