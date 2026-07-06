SociedadClima y ecología

Alerta amarilla por frío extremo, vientos y lluvias en gran parte del país este lunes: cuáles son las provincias afectadas

La ola polar continúa desplomando los termómetros en la mayor parte del país mientras que el tiempo inestable provoca precipitaciones.

El SMN advirtió por el frío extremo y las lluvias en el país.
El SMN advirtió por el frío extremo y las lluvias en el país. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes alertas amarillas por frío extremo, lluvias y vientos en gran parte de Argentina debido al avance de una ola polar.
  • La masa de aire polar, que cumple casi una semana, genera temperaturas peligrosas en el norte y centro del país, y fuertes vientos con lluvias y nieve en la Patagonia.
  • El fenómeno exige planes de contingencia en el sur por ráfagas de hasta 90 km/h y advierte sobre riesgos moderados para la salud pública en las regiones afectadas.
Resumen generado con IA

La ola polar cumple casi una semana provocando efectos en el panorama térmico del país, a la vez que las condiciones inestables de la atmósfera provocan precipitaciones de agua y nieve. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes de 2026, el escenario de temperaturas extremas se repite para gran parte del territorio nacional, mientras que las lluvias y los vientos se instalarán en las provincias del sur, las primeras afectadas por la masa de aire polar que se distribuye luego en el resto del suelo argentino.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN emitió la advertencia amarilla por frío extremo que afectará tanto al norte como al centro del país, a la vez que dos provincias del sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego, deberán contar con un plan de contingencia debido a las precipitaciones abundantes y al viento que llegará en la jornada de hoy.

El alcance del frío en el norte y el centro del país

Las bajas temperaturas se repartirán entre las provincias del centro y el litoral, mientras que en el Norte, Tucumán es la única jurisdicción bajo advertencia. De acuerdo con el SMN, el aviso rige para la Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Siguiendo por la zona del Litoral, el norte de Santa Fe —como General Obligado, San Javier y Vera— se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas peligrosas para la salud de riesgo moderado. Esta situación climática se replica en Garay, el departamento La Capital, San Jerónimo en el centro, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, y al sur, Caseros y General López.

Alertas amarillas en el centro y en la región de Cuyo

El oeste de Córdoba también se encuentra bajo aviso meteorológico por frío extremo, siendo General San Martín, Marcos Juárez y Unión las zonas afectadas, al igual que los sectores serranos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, así como las áreas bajas de Cruz del Eje y Minas. En el sur de La Rioja, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza están bajo el mismo reporte invernal.

Las zonas serranas y bajas de San Luis también se encuentran bajo aviso. Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín son los distritos afectados. Paralelamente, la región cordillerana y precordillerana de Mendoza está bajo alerta; los puntos afectados son Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Junín, Rivadavia, así como los valles de San Carlos, Tunuyán y el sector bajo de la comuna tupungatina.

El frío extremo se consolidará con fuerza en todo el territorio bonaerense, donde el SMN emitió un alerta amarillo generalizado que divide los distritos afectados en el norte bonaerense, con Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto; la zona Norte del Conurbano y Ribera: Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López; la región del Paraná: Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro; el Centro-Norte: Alberdi, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo; el Centro bonaerense: General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Azul, Rauch, Tapalqué, y las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil; el Centro-Oeste y Suroeste: General La Madrid, Laprida y Olavarría y el Oeste y Este de la Costa y Cuenca del Salado donde la alerta rige tanto para el sector oeste como este de los partidos de Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio, Tordillo y la localidad de Pila.

En el sur del país, en la provincia de Chubut, las alertas rigen para Gastre, Paso de los Indios, Gaiman, la meseta y la costa de Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, y los departamentos de Mártires y Telsen en su totalidad.

Vientos fuertes y lluvias en la Patagonia austral

Mientras tanto, el tiempo inestable se instalará con fuerza sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la meseta de Deseado y de Magallanes, al igual que en Lago Buenos Aires, Río Chico, Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, las localidades estarán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Las lluvias, por su parte, se establecerán en la zona no costera de Río Grande y Ushuaia, donde las precipitaciones persistentes se mantendrán con valores acumulados de entre 10 y 30 mm. El SMN advirtió finalmente que no se descarta que el fenómeno se presente en forma de lluvia y nieve mezclada.

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