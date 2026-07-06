Alerta amarilla por frío extremo, vientos y lluvias en gran parte del país este lunes: cuáles son las provincias afectadas

El frío extremo se consolidará con fuerza en todo el territorio bonaerense, donde el SMN emitió un alerta amarillo generalizado que divide los distritos afectados en el norte bonaerense, con Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto; la zona Norte del Conurbano y Ribera: Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López; la región del Paraná: Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro; el Centro-Norte: Alberdi, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo; el Centro bonaerense: General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Azul, Rauch, Tapalqué, y las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil; el Centro-Oeste y Suroeste: General La Madrid, Laprida y Olavarría y el Oeste y Este de la Costa y Cuenca del Salado donde la alerta rige tanto para el sector oeste como este de los partidos de Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio, Tordillo y la localidad de Pila.