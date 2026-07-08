Lluvias, frío extremo y viento Zonda: conocé el mapa de las alertas del SMN para este miércoles

A su vez, una alerta amarilla por vientos afecta al oeste de San Juan, el oeste y sur de Mendoza y parte de Neuquén. En la cordillera se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora. En el sur mendocino, las velocidades oscilarán entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, reduciendo la visibilidad en algunos sectores.