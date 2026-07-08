SociedadClima y ecología

Lluvias, frío extremo y viento Zonda: conocé el mapa de las alertas del SMN para este miércoles

El pronóstico del SMN para este miércoles incluye alertas por lluvias, nevadas, viento, viento Zonda y frío extremo en nueve provincias. Mirá cuáles son las zonas alcanzadas y las recomendaciones oficiales.

El tiempo empeora: el SMN activó alertas por cinco fenómenos en nueve provincias
El tiempo empeora: el SMN activó alertas por cinco fenómenos en nueve provincias
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para este miércoles por frío, lluvias, nieve y viento Zonda en nueve provincias argentinas debido a un frente climático adverso.
  • Rige alerta naranja por lluvias copiosas en Neuquén, Río Negro y Chubut, mientras que el norte sufre bajas temperaturas y la zona cordillerana espera ráfagas y nevadas intensas.
  • El SMN recomienda limitar la exposición al frío y evitar actividades al aire libre para prevenir riesgos de salud y accidentes ante ráfagas de viento de hasta 110 km/h.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distintos niveles para este miércoles 8 de julio por la presencia de lluvias intensas, frío extremo, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda. Las advertencias alcanzan a nueve provincias y abarcan regiones de la Patagonia, Cuyo y el noreste argentino.

Ola de frío extremo y alertas naranja por lluvias: el mapa de las provincias en riesgo para este martes

Ola de frío extremo y alertas naranja por lluvias: el mapa de las provincias en riesgo para este martes

Entre los fenómenos más relevantes se destacan las lluvias persistentes en sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut, además de condiciones de frío extremo en el noreste del país y nevadas en zonas cordilleranas.

Provincias bajo alerta por lluvias, frío, nieve y fuertes vientos

La alerta naranja por lluvias rige para el oeste de Neuquén, el centro de Río Negro y una franja del noroeste de Chubut. De acuerdo con el SMN, se prevén precipitaciones fuertes y persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera localizada. En los sectores de mayor altura, las precipitaciones podrán combinar lluvia y nieve.

En tanto, la alerta amarilla por lluvias comprende el noroeste de Chubut, el este de Río Negro y el centro y este de Neuquén. En estas áreas se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, con posibilidad de precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.

Por otra parte, la alerta amarilla por frío extremo alcanza a Misiones, el noreste de Corrientes y el este de Formosa. Este nivel representa un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede resultar riesgoso para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Frente a las bajas temperaturas, el organismo recomienda limitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de ropa liviana, calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

También hay alertas por nevadas, viento y viento Zonda

El SMN también mantiene una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Mendoza, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. Se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 15 centímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores. En las zonas de menor altura no se descartan episodios de lluvia o aguanieve.

A su vez, una alerta amarilla por vientos afecta al oeste de San Juan, el oeste y sur de Mendoza y parte de Neuquén. En la cordillera se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora. En el sur mendocino, las velocidades oscilarán entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, reduciendo la visibilidad en algunos sectores.

Ante estas condiciones, el organismo aconseja evitar actividades al aire libre, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles, postes y carteles, y conducir con extrema precaución.

Finalmente, permanece vigente una alerta amarilla por viento Zonda para el norte de Mendoza, el centro de San Juan y el oeste de La Rioja. El fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora. Además de reducir la visibilidad, el Zonda puede provocar un aumento repentino de la temperatura y una marcada disminución de la humedad ambiente.

Temas Servicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Viernes con alerta amarilla: frío extremo, viento y zonda afectarán a casi todo el país

Viernes con alerta amarilla: frío extremo, viento y zonda afectarán a casi todo el país

La ola polar no da tregua: 18 provincias están bajo alerta por frío extremo y hay zonas con alerta naranja

La ola polar no da tregua: 18 provincias están bajo alerta por frío extremo y hay zonas con alerta naranja

Alerta amarilla por frío extremo, vientos y lluvias en gran parte del país este lunes: cuáles son las provincias afectadas

Alerta amarilla por frío extremo, vientos y lluvias en gran parte del país este lunes: cuáles son las provincias afectadas

Rige la alerta amarilla por frío extremo en Tucumán: cuáles son las localidades afectadas este lunes

Rige la alerta amarilla por frío extremo en Tucumán: cuáles son las localidades afectadas este lunes

Alerta por frío extremo: una masa de aire polar cubrirá toda la Argentina con nevadas y temperaturas bajo cero

Alerta por frío extremo: una masa de aire polar cubrirá toda la Argentina con nevadas y temperaturas bajo cero

Lo más popular
Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones
1

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda
2

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados
3

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos
4

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

Jaldo también patea con la derecha
5

Jaldo también patea con la derecha

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
2

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
3

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
4

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

Recuerdos fotográficos: la estatua Parábola, bajo la nevada de 1920 en la plaza Independencia
5

Recuerdos fotográficos: la estatua Parábola, bajo la nevada de 1920 en la plaza Independencia

Más Noticias
Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

Conect.Ar, la app tucumana que busca trabajadores verificados

Conect.Ar, la app tucumana que busca trabajadores verificados

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Jaldo también patea con la derecha

Jaldo también patea con la derecha

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Comentarios