Lluvias, frío extremo y viento Zonda: conocé el mapa de las alertas del SMN para este miércoles
El pronóstico del SMN para este miércoles incluye alertas por lluvias, nevadas, viento, viento Zonda y frío extremo en nueve provincias. Mirá cuáles son las zonas alcanzadas y las recomendaciones oficiales.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para este miércoles por frío, lluvias, nieve y viento Zonda en nueve provincias argentinas debido a un frente climático adverso.
- Rige alerta naranja por lluvias copiosas en Neuquén, Río Negro y Chubut, mientras que el norte sufre bajas temperaturas y la zona cordillerana espera ráfagas y nevadas intensas.
- El SMN recomienda limitar la exposición al frío y evitar actividades al aire libre para prevenir riesgos de salud y accidentes ante ráfagas de viento de hasta 110 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distintos niveles para este miércoles 8 de julio por la presencia de lluvias intensas, frío extremo, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda. Las advertencias alcanzan a nueve provincias y abarcan regiones de la Patagonia, Cuyo y el noreste argentino.
Entre los fenómenos más relevantes se destacan las lluvias persistentes en sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut, además de condiciones de frío extremo en el noreste del país y nevadas en zonas cordilleranas.
Provincias bajo alerta por lluvias, frío, nieve y fuertes vientos
La alerta naranja por lluvias rige para el oeste de Neuquén, el centro de Río Negro y una franja del noroeste de Chubut. De acuerdo con el SMN, se prevén precipitaciones fuertes y persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera localizada. En los sectores de mayor altura, las precipitaciones podrán combinar lluvia y nieve.
En tanto, la alerta amarilla por lluvias comprende el noroeste de Chubut, el este de Río Negro y el centro y este de Neuquén. En estas áreas se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, con posibilidad de precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.
Por otra parte, la alerta amarilla por frío extremo alcanza a Misiones, el noreste de Corrientes y el este de Formosa. Este nivel representa un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede resultar riesgoso para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
Frente a las bajas temperaturas, el organismo recomienda limitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de ropa liviana, calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a las personas más vulnerables.
También hay alertas por nevadas, viento y viento Zonda
El SMN también mantiene una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Mendoza, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. Se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 15 centímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores. En las zonas de menor altura no se descartan episodios de lluvia o aguanieve.
A su vez, una alerta amarilla por vientos afecta al oeste de San Juan, el oeste y sur de Mendoza y parte de Neuquén. En la cordillera se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora. En el sur mendocino, las velocidades oscilarán entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, reduciendo la visibilidad en algunos sectores.
Ante estas condiciones, el organismo aconseja evitar actividades al aire libre, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles, postes y carteles, y conducir con extrema precaución.
Finalmente, permanece vigente una alerta amarilla por viento Zonda para el norte de Mendoza, el centro de San Juan y el oeste de La Rioja. El fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora. Además de reducir la visibilidad, el Zonda puede provocar un aumento repentino de la temperatura y una marcada disminución de la humedad ambiente.