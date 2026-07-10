Lluvias, nieve y un brusco descenso de temperatura: el pronóstico para el fin de semana largo

Cómo estará el tiempo en el resto del país

En la región central se espera un aumento de la nubosidad y de la humedad, con un ambiente frío a fresco por el avance de aire desde el sur. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viernes se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9° y los 14°. No se descartan lloviznas o lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.