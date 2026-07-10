Lluvias, nieve y un brusco descenso de temperatura: el pronóstico para el fin de semana largo

El fin de semana largo tendrá condiciones meteorológicas muy diferentes según la región del país. Mientras algunas provincias deberán enfrentar lluvias persistentes y fuertes nevadas, otras experimentarán un cambio de tiempo hacia el cierre del descanso, con el regreso del frío intenso.
De acuerdo con el pronóstico, las alertas meteorológicas volverán a concentrarse en la Patagonia y la cordillera de Cuyo durante el viernes 10 de julio. En tanto, entre el sábado y el domingo se espera una mejora gradual en varias zonas, aunque el ingreso de una masa de aire frío provocará un importante descenso de las temperaturas, según el sitio meteored.
Lluvias y nevadas: las provincias que estarán bajo alerta este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por lluvias persistentes y nevadas para distintos sectores del país. Las provincias de Neuquén y Río Negro estarán bajo alerta amarilla por lluvias, donde se prevén acumulados de entre 10 y 30 milímetros. En las zonas de mayor altura, las precipitaciones podrían combinarse con nieve.
En el caso de la cordillera del centro y norte de Neuquén, la advertencia asciende a nivel naranja, ya que se esperan lluvias más intensas, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. En los sectores más elevados también se pronostican precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.
Por otra parte, la cordillera de Mendoza volverá a ser una de las zonas más afectadas por las nevadas. Allí rigen alertas amarillas y naranjas debido a la intensidad del fenómeno, con acumulaciones de nieve que podrían alcanzar entre 50 y 70 centímetros, e incluso superar esos valores en algunos sectores. Además, se prevén vientos intensos con posibilidad de viento blanco en alta montaña.
Cómo estará el tiempo en el resto del país
En la región central se espera un aumento de la nubosidad y de la humedad, con un ambiente frío a fresco por el avance de aire desde el sur. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viernes se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9° y los 14°. No se descartan lloviznas o lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.
En el norte argentino también aumentará la nubosidad. Las temperaturas mínimas serán algo más elevadas que en jornadas anteriores y continuará la inestabilidad en sectores del noreste, especialmente en Misiones, donde podrían registrarse chaparrones y tormentas.
Qué se espera para el sábado y el domingo
Durante el sábado, las condiciones comenzarán a mejorar en la Patagonia, donde ya no se esperan alertas meteorológicas, aunque el ambiente seguirá siendo muy frío durante la mañana.
En contraste, el centro-este del país mantendrá tiempo inestable. La provincia de Buenos Aires tendrá una jornada con elevada humedad, abundante nubosidad y posibles neblinas matinales que podrían reducir la visibilidad. También podrían registrarse lloviznas intermitentes, especialmente durante las primeras horas del día.
En tanto, el norte del país continuará sin alertas meteorológicas y conservará un ambiente más templado. En provincias como Formosa, Chaco, el noreste de Santiago del Estero y el este de Salta, las temperaturas máximas podrían ubicarse entre 25° y 26°.
El domingo marcará un nuevo cambio de escenario. El ingreso de aire frío desde el sur provocará un descenso de las temperaturas en la franja central del país, especialmente hacia la noche. En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura podría descender hasta 7° cerca de la medianoche, mientras que en sectores del Gran Buenos Aires se esperan valores cercanos a 3°.
Al mismo tiempo, persistirá la probabilidad de lluvias y tormentas en Misiones, Formosa, el norte de Corrientes y el este de Chaco. Ese avance del aire frío también alcanzará gradualmente al norte argentino, favoreciendo un descenso de las temperaturas mínimas para el comienzo de la próxima semana.