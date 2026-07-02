La “mancha fría” del Atlántico preocupa a los científicos: qué es y por qué podría afectar al clima mundial

Qué es la mancha fría del Atlántico y por qué se produce

Los investigadores sostienen que el origen de este enfriamiento no se encuentra en la superficie del océano, sino en procesos que ocurren a gran profundidad. De acuerdo con estudios difundidos por Science News, la mancha fría estaría relacionada con una menor transferencia de calor en el océano Atlántico como consecuencia del debilitamiento de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés).