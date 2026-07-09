SociedadActualidad

El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino que murió en los terremotos en Venezuela

Blanca Martínez publicó una emotiva carta en sus redes sociales luego de que fuera hallado el cuerpo del menor.

La mamá de Lucas Gámez rompió el silencio tras hallar el cuerpo del niño desaparecido en Venezuela.
La mamá de Lucas Gámez rompió el silencio tras hallar el cuerpo del niño desaparecido en Venezuela.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La argentina Blanca Martínez publicó un emotivo mensaje tras hallarse en Venezuela el cuerpo de su hijo Lucas (9), fallecido por los terremotos del 24 de junio.
  • El niño estaba desaparecido tras los sismos en Venezuela. Tras el hallazgo del cuerpo, su madre compartió en redes su difícil duelo y la promesa de honrar su memoria.
  • La tragedia expone el duro impacto de los sismos en Venezuela. El testimonio de la madre marca el inicio de un duelo familiar que buscará transformar la pérdida en un legado.
Resumen generado con IA

Blanca Martínez, madre de Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años que permanecía desaparecido desde el 24 de junio tras los dos devastadores terremotos que azotaron Venezuela, compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales en el que expresó el profundo dolor que atraviesa por la muerte de su hijo. 

Un día después del hallazgo, la mujer publicó una extensa reflexión en su cuenta de Instagram sobre el duelo, la muerte y el desafío de afrontar la pérdida de su hijo. "Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía el de Maternarte mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas", escribió junto a una serie de fotografías que los muestran juntos en distintos momentos.

Luego agregó: "Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla".

Sin embargo, reconoció que la experiencia transformó por completo su mirada.

Encontraron muerto a Lucas Gámez, el niño argentino buscado en Venezuela

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"Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida", expresó la mujer, quien durante toda la búsqueda mantuvo informados a familiares y seguidores sobre el operativo de rescate.

Una promesa para su hijo

En el tramo final de su publicación, Blanca aseguró que su mayor consuelo es la esperanza de reencontrarse algún día con su hijo y le hizo una promesa en medio del profundo dolor.

El desgarrador mensaje del papá de Lucas Gámez tras encontrar el cuerpo del nene argentino en Venezuela

El desgarrador mensaje del papá de Lucas Gámez tras encontrar el cuerpo del nene argentino en Venezuela

"Te prometo una cosa Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti hijo. No sé cómo, ni cuándo. Pero lo haré!!", escribió.

El mensaje concluye con una despedida cargada de emoción: "Te amo hijo. Dios dame las fuerzas".

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