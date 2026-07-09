El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino que murió en los terremotos en Venezuela

Un día después del hallazgo, la mujer publicó una extensa reflexión en su cuenta de Instagram sobre el duelo, la muerte y el desafío de afrontar la pérdida de su hijo. "Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía el de Maternarte mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas", escribió junto a una serie de fotografías que los muestran juntos en distintos momentos.