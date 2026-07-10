La promesa que la mamá de Lucas Gámez le hizo a su hijo después de la tragedia en Venezuela

La mujer también expresó que su mayor consuelo es la esperanza de volver a encontrarse con él algún día y le dedicó una promesa cargada de emoción. "Te prometo una cosa Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti hijo. No sé cómo, ni cuándo. Pero lo haré", manifestó.