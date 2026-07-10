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La promesa que la mamá de Lucas Gámez le hizo a su hijo después de la tragedia en Venezuela

Tras el hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino que murió luego de los terremotos en Venezuela, su madre compartió un emotivo mensaje en redes sociales y le dedicó una promesa que conmovió a miles de personas.

El mensaje de la mamá de Lucas Gámez dejó una frase que emocionó a las redes
El mensaje de la mamá de Lucas Gámez dejó una frase que emocionó a las redes La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 12 Min

Un día después de que fuera hallado el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que permanecía desaparecido desde los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, su madre compartió un emotivo mensaje en las redes sociales que conmovió a miles de personas.

El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino que murió en los terremotos en Venezuela

El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino que murió en los terremotos en Venezuela

Blanca Martínez, psicóloga especializada en el acompañamiento de pacientes con enfermedades oncológicas, reflexionó sobre la pérdida de su hijo y reconoció que atravesar ese duelo representa el dolor más profundo que ha experimentado.

El conmovedor mensaje de la mamá de Lucas Gámez

A través de su cuenta de Instagram, Blanca Martínez publicó un extenso texto acompañado por fotografías junto a Lucas, en el que habló de la maternidad, la muerte y el difícil proceso que comenzó tras la tragedia.

En su publicación recordó que, por su profesión, siempre había abordado la muerte como parte natural de la vida e incluso había conversado sobre ese tema con su hijo. Sin embargo, admitió que enfrentarse a la pérdida de Lucas cambió por completo esa mirada. "Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida", escribió.

La mujer también expresó que su mayor consuelo es la esperanza de volver a encontrarse con él algún día y le dedicó una promesa cargada de emoción. "Te prometo una cosa Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti hijo. No sé cómo, ni cuándo. Pero lo haré", manifestó.

La historia de Lucas Gámez, el niño argentino que murió tras los terremotos en Venezuela

Lucas Gámez tenía 9 años y había nacido en Argentina. Sus padres, Blanca Martínez y Marco Gámez, son venezolanos y, tras vivir varios años en el país, habían regresado a Venezuela en enero.

El 24 de junio, el niño había viajado a La Guaira para pasar el feriado junto a sus tíos. Ese mismo día, dos terremotos afectaron la zona cuando regresaba al edificio donde se encontraban sus familiares, luego de haber pasado la tarde en la playa.

Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda. Sus padres permanecieron durante días junto a los equipos de rescate, con la esperanza de encontrarlo con vida entre los escombros.

Finalmente, tras varias jornadas de trabajo, los rescatistas recuperaron el cuerpo del niño. Un día después, su madre decidió expresar públicamente el dolor por la pérdida de su hijo a través de un mensaje que rápidamente generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

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