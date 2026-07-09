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Venezuela elevó a 3.811 la cifra de muertos por los sismos mientras la búsqueda se torna crítica

El último balance oficial confirma más de 16.000 heridos y 190 edificios colapsados. Mientras el Gobierno despliega operativos masivos, la ONU estima que la cifra de desaparecidos podría ser drásticamente superior a los registros estatales.

MILES DE VIDAS. Equipos de rescate hallan cadáveres entre los escombros en Macuto, estado Vargas. Los devastadores sismos que azotaron Venezuela hace 11 días han cobrado ya cerca de 3.000 vidas.
MILES DE VIDAS. Equipos de rescate hallan cadáveres entre los escombros en Macuto, estado Vargas. Los devastadores sismos que azotaron Venezuela hace 11 días han cobrado ya cerca de 3.000 vidas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Venezuela reportó el 8 de julio que los terremotos del 24 de junio en el norte del país dejaron 3.811 muertos y 16.740 heridos por el colapso de infraestructura.
  • Con más de 1.100 réplicas, unas 18.000 personas quedaron sin hogar. Se desplegaron 30.000 efectivos y rescatistas internacionales, hallando sin vida al niño argentino Lucas Gámez.
  • La situación sigue crítica. Mientras el gobierno no da cifras de desaparecidos, la ONU advierte que podría haber hasta 50.000 víctimas sepultadas bajo los escombros.
Resumen generado con IA

Venezuela actualizó el saldo de víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. Según el reporte oficial con fecha del 8 de julio de 2026, la cifra de fallecidos ascendió a 3.811 personas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740. 

La magnitud del desastre dejó, hasta el momento, a 17.907 ciudadanos sin vivienda y un registro de más de 1.100 réplicas que complican las labores de asistencia.

Encontraron muerto a Lucas Gámez, el niño argentino buscado en Venezuela

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Impacto estructural y despliegue de emergencia

El balance de infraestructura es desolador: de los 856 edificios afectados, 190 colapsaron por completo. Ante esta crisis, el Gobierno habilitó 87 campamentos transitorios para albergar a los damnificados. En el terreno, la respuesta operativa cuenta con un despliegue masivo de 30.076 efectivos de seguridad, 28.992 voluntarios y el apoyo crucial de 4.388 rescatistas internacionales.

Terremotos en Venezuela: buscan sustento entre los escombros de La Guaira

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Las operaciones logísticas han distribuido más de 9.600 toneladas de alimentos y casi 10 millones de litros de agua. No obstante, la situación sigue siendo de extrema urgencia, especialmente en el estado de La Guaira y zonas aledañas a Caracas, donde el acceso a ciertos sectores permanece limitado por la inestabilidad de las estructuras.

El abismo entre las cifras oficiales y las proyecciones internacionales

A dos semanas de la tragedia, persiste una incertidumbre alarmante sobre el número de personas cuyo paradero aún se desconoce. Mientras que el Gobierno venezolano no emitió una cifra oficial de desaparecidos, estimaciones de las Naciones Unidas advierten que el número de víctimas bajo los escombros podría acercarse a las 50.000 personas.

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Esta brecha estadística remarcó la dificultad de las tareas de búsqueda en zonas de alta densidad poblacional. Los equipos de rescate continúan trabajando bajo una alerta constante de nuevos derrumbes, priorizando la identificación de víctimas y el sostenimiento de los corredores humanitarios en las áreas más castigadas por los movimientos telúricos.

El rostro de la tragedia: el hallazgo del pequeño Lucas

Entre el dolor de las estadísticas, el hallazgo sin vida de Lucas Gámez ha conmocionado a la opinión pública. El niño argentino, que había cumplido nueve años este lunes mientras permanecía desaparecido, fue localizado bajo los restos del edificio Miramar, en La Guaira. El cuerpo de Lucas fue hallado a las 17:30 tras una intensa jornada de trabajo; se encontraba abrazado a sus abuelos.

Días antes, la imagen de su madre, Blancalinda Martínez, celebrando el cumpleaños del menor frente a las ruinas con una torta y una vela encendida, se volvió el símbolo del drama familiar. "Feliz cumpleaños, hijo. Pronto te abrazaremos", había escrito en sus redes sociales. 

El rescate, realizado mediante el uso de cámaras térmicas y herramientas de remoción pesada, puso fin a dos semanas de angustia para una familia que se encontraba en el edificio debido a un feriado nacional, marcando uno de los episodios más desgarradores de esta emergencia nacional.

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