Venezuela elevó a 3.811 la cifra de muertos por los sismos mientras la búsqueda se torna crítica

El rostro de la tragedia: el hallazgo del pequeño Lucas

Entre el dolor de las estadísticas, el hallazgo sin vida de Lucas Gámez ha conmocionado a la opinión pública. El niño argentino, que había cumplido nueve años este lunes mientras permanecía desaparecido, fue localizado bajo los restos del edificio Miramar, en La Guaira. El cuerpo de Lucas fue hallado a las 17:30 tras una intensa jornada de trabajo; se encontraba abrazado a sus abuelos.