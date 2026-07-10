El riesgo país quedó a un paso de perforar los 400 puntos y subieron las acciones argentinas

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña registró una suba del 2,4%, al finalizar la rueda en 3.280.224 puntos. En Wall Street, los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares también mostraron un desempeño positivo. Las mayores alzas fueron para Grupo Galicia, con un avance del 9%, y Banco Francés, que ganó 8,9%.