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El riesgo país quedó a un paso de perforar los 400 puntos y subieron las acciones argentinas

La Bolsa de Buenos Aires cerró con fuertes ganancias impulsada por el sector financiero, mientras los bonos soberanos en dólares avanzaron en Wall Street.

BAJÓ EL RIESGO PAÍS. El índice volvió a retroceder y marcó su nivel más bajo desde abril de 2018.
BAJÓ EL RIESGO PAÍS. El índice volvió a retroceder y marcó su nivel más bajo desde abril de 2018.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El mercado financiero argentino subió este viernes impulsado por el sector bancario, lo que redujo el riesgo país a 402 puntos, el nivel más bajo desde 2018.
  • Con el S&P Merval subiendo 2,4% y acciones como Galicia ganando 9% en Wall Street, la jornada operó con limitaciones debido a un feriado puente que postergó las liquidaciones.
  • Se prevé que el lunes retorne una mayor liquidez al mercado local mediante la reinversión de los cupones de Bonares y Globales recientemente transferidos por el Tesoro.
Resumen generado con IA

El mercado financiero argentino cerró este viernes con una marcada recuperación en la Bolsa de Buenos Aires, impulsada principalmente por las acciones del sector financiero y en línea con la tendencia positiva de los mercados internacionales. 

En ese contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan descendió tres unidades hasta los 402 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 20 de abril de 2018, cuando se ubicó en 400 puntos.

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña registró una suba del 2,4%, al finalizar la rueda en 3.280.224 puntos. En Wall Street, los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares también mostraron un desempeño positivo. Las mayores alzas fueron para Grupo Galicia, con un avance del 9%, y Banco Francés, que ganó 8,9%.

Jornada con operatoria limitada por el feriado

La rueda estuvo condicionada por el feriado "puente", ya que solo se realizaron operaciones bajo la modalidad T+1, sin liquidación.

Además, no hubo operatoria en contado inmediato ni negocios con cauciones. Como consecuencia, las operaciones en T+1 concretadas el miércoles 8 y este viernes 10 de julio serán liquidadas recién el lunes 13 de julio.

Los bonos también cerraron en alza

En el mercado internacional, los bonos soberanos en dólares registraron una mejora promedio del 0,5% en Wall Street.

En la plaza local, los operadores esperan que desde el lunes regrese una mayor liquidez al mercado gracias a la reinversión de capital e intereses de los Bonares y Globales, luego de que algunas sociedades de Bolsa ya depositaran las divisas giradas por el Tesoro.

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