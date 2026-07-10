Aumento para niñeras y personal de limpieza: cuánto cobrarán en julio y agosto

Extras para el personal doméstico

Además de los montos indicados para cada categoría en el listado anterior, hay trabajadores a los que les corresponde un monto aparte. Quienes tengan años de antigüedad deberán percibir un 1% extra del salario por cada año trabajado. Además, hay un monto que se suma para quienes trabajen en zonas desfavorables, establecidas por el Estado, como las provincias patagónicas y el partido de Patagones en Buenos Aires.