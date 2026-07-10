Aumento para niñeras y personal de limpieza: cuánto cobrarán en julio y agosto

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino oficializó en julio nuevos sueldos básicos para el personal doméstico, que se cobrarán en agosto, con el fin de actualizar los ingresos de la actividad.
- El ajuste completa una suba del 6,3% acumulada desde abril. Los sueldos varían según la categoría de tareas e incluyen adicionales del 1% por antigüedad y por zona desfavorable.
- A fines de julio se realizará un nuevo encuentro paritario para definir los sueldos de los próximos meses, un factor clave para la estabilidad económica de miles de hogares.
Las últimas paritarias llevadas adelante por los representantes del personal doméstico en Argentina sentaron los aumentos porcentuales para los últimos cuatro meses. De esta forma, se estableció un aumento total del 6.3% entre abril, mayo, junio y julio. Este último salario aún no se cobró, sino que se recibirá en el mes de agosto. Luego, habrá que esperar un nuevo acuerdo.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó los nuevos sueldos básicos para el personal de casas particulares mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial el 8 de junio pasado. El acuerdo estipuló cuáles serán los ajustes que impactarán directamente en el bolsillo de las y los trabajadores del rubro.
Salarios de julio y agosto del personal doméstico
Dentro del rubro que comprende a todo el personal de Argentina que trabaja desempeñando tareas domésticas, se distinguen categorías según las tareas que desempeñe cada persona. Entre ellos, hay supervisores –categoría máxima–, personal de tareas específicas –las empleadas domésticas–, caseros, cuidadores de personas –tanto de niños como de adultos mayores o enfermos– y de tareas generales o limpieza.
A partir del 1 de julio entra en vigencia el último tramo del acuerdo actual, fijando los siguientes montos que se verán reflejados en los sueldos de agosto:
● Primera categoría (Supervisor/a):
- Con retiro: Por hora: $4.438,77 | Por mes: $553.725,91
- Sin retiro: Por hora: $4.829,13 | Por mes: $612.673,11
- Con retiro: Por hora: $4.223,25 | Por mes: $517.006,43
- Sin retiro: Por hora: $4.597,18 | Por mes: $571.426,17
- Única modalidad (sin retiro): Por hora: $3.996,45 | Por mes: $505.302,76
- Con retiro: Por hora: $3.996,45 | Por mes: $505.302,76
- Sin retiro: Por hora: $4.435,86 | Por mes: $558.972,92
- Con retiro: Por hora: $3.733,72 | Por mes: $458.053,22
- Sin retiro: Por hora: $3.996,45 | Por mes: $505.302,76
Extras para el personal doméstico
Además de los montos indicados para cada categoría en el listado anterior, hay trabajadores a los que les corresponde un monto aparte. Quienes tengan años de antigüedad deberán percibir un 1% extra del salario por cada año trabajado. Además, hay un monto que se suma para quienes trabajen en zonas desfavorables, establecidas por el Estado, como las provincias patagónicas y el partido de Patagones en Buenos Aires.