¿Cómo conservar el valor del dinero e invertir?

El dólar es la otra opción que muchos miran para no perder contra los precios. Tras el salto de junio ronda los $ 1.500, y el REM lo proyecta cerca de $ 1.658 para diciembre: un recorrido que, para lo que resta del año, queda en un rango parecido al de la inflación y al de un plazo fijo. En el escenario del REM, comprar dólares no promete ganarle a los precios, y es la opción más volátil de las tres, sostiene. “Puestas en comparativa, de acá a fin de año las tres opciones se mueven en un rango parecido, del orden del 10% al 12%. Ninguna le saca ventaja clara a las otras. Solo el plazo fijo UVA, atado a la inflación, se aseguraría de acompañar la suba de precios”, acota.