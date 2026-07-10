Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

En materia de recaudación, el impuesto Automotor representa el 3,8% de los ingresos tributarios, mientras que el Inmobiliario explica el 1,07% de la torta impositiva. Ingresos Brutos es el de mayor gravitación, con un 80% del total de lo que recauda Rentas. La caída de la actividad económica incidió en los ingresos de la provincia. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía, en la primera mitad de este 2026, Tucumán ha dejado de recibir poco más de $ 70.000 millones, tomando en cuenta tanto las transferencias por fondos coparticipables nacionales, así como la recaudación provincial. En parte, este descenso ha sido compensado con el anticipo de coparticipación que la gestión del presidente Javier Milei ha girado en los últimos meses al Poder Ejecutivo.