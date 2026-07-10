Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Los contribuyentes tucumanos quedaron sorprendidos al imprimir las boletas de los impuestos patrimoniales. Sucede que el Gobierno provincial ha reajustado los valores para el tercer trimestre del año. De acuerdo con el decreto 1.446, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, la Dirección General de Rentas aplicó un aumento del 9,91% sobre la valuación fiscal vigente del segundo trimestre de este año, en virtud de lo que establece la Ley de Valuación, para la totalidad de los inmuebles de la Provincia.
Consultado por LA GACETA, el titular de Economía explicó que, durante el primer trimestre, el Poder Ejecutivo había suspendido la actualización de los valores, atendiendo a la situación que pasaba parte de la población, producto de las inundaciones. “Lo que hicimos ahora es calcular un promedio, de tal manera que el peso de los reajustes en las valuaciones no sea superior a la inflación de ambos períodos”, fundamentó.
El funcionario diferenció este reajuste con lo que sucede con la compraventa de propiedades, que tiene una norma diferente, y que toma en cuenta el valor del mercado y no fiscal para las operaciones. En ese aspecto, Abad acota que en algunos casos, los valores pueden ser superiores y en otro inferiores, teniendo en cuenta la ubicación del inmueble que se quiere transaccionar. Desde que Osvaldo Jaldo asumió la gobernación de la provincia, la Dirección General de Catastro realiza una actualización trimestral de todas las propiedades, tomando en cuenta, entre otros indicadores, la variación de los precios durante ese período.
La actualización del valor de los impuestos patrimoniales también llegó a Automotor y Rodados. Mediante el decreto gubernamental 1.447, se estableció que “la adecuación del impuesto que efectúe la Dirección General de Rentas para el tercer trimestre del año no podrá exceder del 7,8% del valor del impuesto determinado y liquidado durante el segundo trimestre”. En este caso, el reajuste trimestral toma en cuenta “el valor fijado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y los valores de referencia de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa), correspondiente al penúltimo mes anterior del trimestre calendario de que se trate”, dice el decreto en los considerandos.
En este sentido, Abad expresó que la Provincia sólo replica lo que dispuso la Nación en la determinación de los valores de los rodados. Sucede que el año pasado se discontinuó el sistema de valuación y, en consecuencia, se evidenció una desactualización para la determinación del monto a cobrar por la patente. De allí que el Gobierno apeló a varias fuentes de información, como las concesionarias, para determinar el impuesto y, en cierta medida, actualizar el valor que, atendiendo al modelo, los saltos pueden ser mayores que el promedio.
La caída de los ingresos
Como una manera de paliar la situación socioeconómica de los últimos años, el Poder Ejecutivo ha decidido prorrogar, de forma automática, el Plan de Regularización de Pago de Deudas Fiscales, con el fin de que los contribuyentes de todos los impuestos puedan ponerse al día, en cuotas o de contado, con bonificaciones en intereses. El vigente cerrará el último día de mes. El Gobierno no ha previsto una reformulación del sistema tributario, aunque sí se actualiza en función de las distintas actividades económicas que van apareciendo.
En materia de recaudación, el impuesto Automotor representa el 3,8% de los ingresos tributarios, mientras que el Inmobiliario explica el 1,07% de la torta impositiva. Ingresos Brutos es el de mayor gravitación, con un 80% del total de lo que recauda Rentas. La caída de la actividad económica incidió en los ingresos de la provincia. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía, en la primera mitad de este 2026, Tucumán ha dejado de recibir poco más de $ 70.000 millones, tomando en cuenta tanto las transferencias por fondos coparticipables nacionales, así como la recaudación provincial. En parte, este descenso ha sido compensado con el anticipo de coparticipación que la gestión del presidente Javier Milei ha girado en los últimos meses al Poder Ejecutivo.
La preocupación por la menor inyección de recursos ha sido expuesta por Jaldo al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. La respuesta a ese reclamo ha sido que, a partir de la segunda quincena de este mes, se observará una mejora real en la distribución de recursos federales.
En junio pasado, se observó una caída interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 4,3% en términos reales. Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una retracción de 8,5% real interanual, de acuerdo con una evaluación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En cuanto a la recaudación del IVA, en junio volvió a registrarse una caída interanual en términos reales, de 4,3%. Por su parte, el Impuesto a las Ganancias mostró una retracción interanual de 14,4%. Ambos suelen ser de ingresos extraordinarios durante el sexto mes del año, pero en esta oportunidad, como en 2025, la tendencia se modificó.
Por su parte, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó que las transferencias automáticas de recursos federales a las provincias exhibieron una variación nominal del 29,4% durante el primer semestre del año, que se traduce en una baja real del 2,8% al descontar la inflación del período.
Carga fiscal: una materia pendiente
En la Argentina existen 150 tributos entre impuestos, tasas, contribuciones y otros. Según la Fundación Libertad y Progreso, el dato más llamativo es que el único cambio en vías de reducir la cantidad de impuestos ocurrió a nivel nacional, pasando de 45 a 40 tributos. Esto es una consecuencia directa de la “Ley de Modernización Laboral”, donde los tributos eliminados se vinculan a vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, servicios de telefonía celular, y embarcaciones de recreo o deportivas. Provincias y municipios no registraron ningún cambio en su legislación tributaria. A ellos les corresponden 110 de los 150 tributos vigentes, el 73% del universo tributario, y ninguno fue modificado, acota.