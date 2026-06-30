ADRs argentinos suben hasta 2% en Wall Street, pero cierran junio con pérdidas de hasta 14,5%; el riesgo país cayó 13%
Los bonos argentinos tuvieron un mes positivo impulsados por la mejora en la calificación crediticia, mientras que las acciones aún muestran un desempeño dispar. El riesgo país perforó los 430 puntos básicos.
Resumen para apurados
- Los activos argentinos cerraron junio en Wall Street con resultados mixtos: las acciones cayeron hasta 14,5% mientras el riesgo país bajó 13% por mejoras en la nota crediticia.
- Fitch y S&P elevaron la nota de la deuda soberana impulsando los bonos un 4,4%, mientras que la tensión política y la caída de actividad del 1,5% en abril afectaron a las acciones.
- En julio, los inversores evaluarán si la recuperación de la deuda se traslada a las acciones, monitoreando la inflación, la estabilidad política y el rumbo del programa económico.
Los activos argentinos transitan la última rueda de junio con resultados mixtos. Mientras los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street avanzan hasta 2% este martes, el balance mensual continúa siendo negativo para gran parte de las acciones, que acumulan caídas de hasta 14,5%. En contraste, los bonos soberanos cerrarán el mes con ganancias, favorecidos por la mejora en la calificación de la deuda argentina, lo que permitió una fuerte baja del riesgo país.
Los bonos cerrarán junio con saldo positivo
En la jornada, los bonos Globales operan con leves retrocesos de hasta 0,2%, encabezados por el GD30. Sin embargo, el desempeño mensual continúa siendo favorable, con avances de hasta 4,4% durante junio.
La mejora estuvo impulsada principalmente por la decisión de las calificadoras internacionales de elevar la nota de la deuda argentina. Tras la mejora anunciada por Fitch Ratings, S&P Global Ratings también elevó la calificación soberana del país, fortaleciendo la confianza de los inversores.
Como consecuencia, el riesgo país, medido por J.P. Morgan, se ubica en 429 puntos básicos, registrando una baja cercana al 13% durante junio y una caída acumulada del 24,9% en lo que va de 2026, luego de comenzar el año en 571 puntos.
Los ADRs recuperan terreno, pero junio deja fuertes pérdidas
En Wall Street, los ADRs argentinos muestran una recuperación en la última rueda del mes.
Las mayores subas corresponden a:
YPF: +2%
Empresas energéticas lideran las ganancias del día.
No obstante, el balance mensual sigue siendo negativo para varias compañías.
Las principales bajas de junio fueron:
YPF: -14,5%
Otras acciones argentinas también finalizarán el mes con pérdidas de dos dígitos.
En contraste, el sector financiero logró sostener un mejor desempeño durante junio. Entre los bancos sobresale BBVA, con una ganancia mensual cercana al 8,6%.
El S&P Merval también opera en alza
En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval avanza 1,2%, hasta los 3.210.989 puntos.
Entre las acciones líderes que registran las mayores subas aparecen:
Pampa Energía: +2,4%
BBVA: +2,1%
Grupo Financiero Galicia: +2%
La incertidumbre política sigue condicionando al mercado
Pese al repunte de los bonos y la mejora del riesgo país, los analistas advierten que el mercado continúa atento al escenario político y económico.
Las tensiones internas dentro del oficialismo, la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la difusión de audios vinculados al exfuncionario generaron incertidumbre en las últimas semanas, afectando especialmente a las acciones argentinas.
En paralelo, algunos indicadores económicos también mantienen cautela entre los inversores. La actividad económica retrocedió 1,5% mensual en abril, aunque acumula un crecimiento del 2,1% en los primeros meses de 2026.
Además, la mora en los créditos de las familias alcanzó un nuevo récord de 12,7% en mayo, mientras que el Banco Central considera que el deterioro del crédito estaría cerca de tocar su techo antes de comenzar una recuperación gradual.
Perspectivas para julio
El cierre de junio deja un panorama dividido para los activos argentinos. Mientras los bonos consolidan un mes positivo gracias a la mejora del perfil crediticio del país y la caída del riesgo país, las acciones todavía reflejan la volatilidad generada por las dudas políticas y la evolución de la economía.
Los inversores seguirán de cerca durante julio la evolución del programa económico, la estabilidad política y los próximos datos de inflación, actividad y financiamiento para evaluar si el repunte de la deuda soberana logra trasladarse también al mercado accionario.