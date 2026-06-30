ADRs argentinos suben hasta 2% en Wall Street, pero cierran junio con pérdidas de hasta 14,5%; el riesgo país cayó 13%

Los activos argentinos transitan la última rueda de junio con resultados mixtos. Mientras los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street avanzan hasta 2% este martes, el balance mensual continúa siendo negativo para gran parte de las acciones, que acumulan caídas de hasta 14,5%. En contraste, los bonos soberanos cerrarán el mes con ganancias, favorecidos por la mejora en la calificación de la deuda argentina, lo que permitió una fuerte baja del riesgo país.