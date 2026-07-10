"Me lamía cuando me desmayaba": un joven sobrevivió 14 días bajo los escombros gracias a su perro en La Guaira

Las imágenes de la supervivencia

En el corto de apenas unos segundos filmado por el afectado, escasamente se pueden detectar las formas de las cosas. Una estructura blanca de bastones tallados doblada a la mitad que pareciera el respaldar de una cama encajada en medio de barrotes de metal y restos de algún tipo de cielorraso o piso, con ladrillos huecos a su alrededor. Luego, una silueta humana aparece en el plano. El joven se muestra acostado en el suelo sin mayor rango de movimiento que el levantar el brazo para registrar la escena y, por último, la presencia esencial y el pulso de vida necesario: su mascota que se mantiene, expectante pero firme, al lado de su dueño.