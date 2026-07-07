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Contra la trata de personas: operativo global y 1.000 detenidos

América Latina figura entre las principales regiones de origen de las posibles víctimas.

Contra la trata de personas: operativo global y 1.000 detenidos
Hace 2 Hs

Europol anunció la detención de más de 1.000 personas en una operación mundial contra la trata de personas con fines de explotación sexual, actividades delictivas y mendicidad forzada.

América Latina figura entre las principales regiones de origen de las posibles víctimas, detalló la agencia policial europea. Según el organismo, la mayoría procedía de Colombia, Argentina y Venezuela, además de Nepal y Moldavia. Las víctimas habían sido trasladadas de país e incluso de continente, lo que pone de manifiesto la dimensión mundial de las redes de trata. “Europol apoyó una operación mundial, en 59 países, que permitió identificar a 2.070 posibles víctimas y detener a 1.024 sospechosos, de los cuales 334 son sospechosos de trata de personas”, detalla la agencia.

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El operativo movilizó a más de 40.000 agentes de 59 países. La mayoría de las víctimas son mujeres adultas, de las cuales el 64,2% fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual, señaló Europol, que trabajó junto con Frontex e Interpol. Entre las víctimas menores de edad, la explotación sexual fue el principal fin de la trata: afectó al 86,4% de los casos identificados.

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