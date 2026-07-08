Encontraron muerto a Lucas Gámez, el niño argentino buscado en Venezuela

Poco antes de que se conociera la noticia del fallecimiento, la madre de Lucas había anunciado que se iba a retirar de las redes sociales de forma momentánea. “Leyendo tantas cosas en las redes, he decidido que lo mejor es dejar un tiempo la cuenta. Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso. O personas que critican que le cantemos el cumpleaños. O, peor aún, personas que creen que Lucas ya salió, está en casa y su papá y yo armamos este show para salir en la televisión”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram.