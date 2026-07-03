SociedadActualidad

Naranja X lanza una campaña de donaciones junto a Aldeas Infantiles SOS para asistir a las infancias afectadas por los terremotos en Venezuela

La compañía se comprometió a duplicar cada peso que aporten los usuarios a través de su app para financiar refugios, agua segura y protección infantil en las zonas críticas.

DESESPERACIÓN. Rescatistas de todo el mundo buscan señales de vida entre los escombros de decenas de edificios derrumbados durante los terremotos de Venezuela.
DESESPERACIÓN. Rescatistas de todo el mundo buscan señales de vida entre los escombros de decenas de edificios derrumbados durante los terremotos de Venezuela. FOTO TOMADA DE PERFIL.COM
Hace 50 Min

Resumen para apurados

  • Naranja X lanzó una campaña solidaria en su app junto a Aldeas Infantiles SOS para asistir a niños y familias afectados por los recientes terremotos en Venezuela.
  • Los usuarios pueden donar desde la aplicación y Naranja X duplicará cada aporte. Los fondos financiarán refugios, agua potable y asistencia psicológica en la zona de desastre.
  • La iniciativa busca potenciar la ayuda humanitaria mediante tecnología accesible, garantizando protección y entornos seguros para la infancia vulnerable ante futuras emergencias.
Resumen generado con IA

Frente a la emergencia humanitaria provocada por los terremotos recientes que afectaron a distintas zonas de Venezuela, Naranja X activó una campaña solidaria junto a Aldeas Infantiles SOS para acompañar a las infancias y familias damnificadas por medio de la funcionalidad Donar en la app.

A través de esta opción, los usuarios podrán realizar aportes de forma simple, rápida y segura. Además, para potenciar el impacto de la iniciativa, Naranja X duplicará cada peso donado por sus clientes, de modo que cada contribución tendrá el doble de alcance.

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Los fondos recaudados serán destinados al operativo de emergencia que Aldeas Infantiles SOS desarrolla en Venezuela con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes que perdieron el cuidado de sus familias o se encuentran en riesgo de perderlo, al garantizarles entornos seguros y el acompañamiento necesario durante las emergencias.

En esta oportunidad, los recursos permitirán sostener refugios de emergencia en las zonas afectadas, distribuir agua potable, elementos de saneamiento y kits de higiene para niños y sus familias, además de fortalecer las acciones de protección infantil y el acompañamiento psicosocial.

¿Cómo ayudar desde la App Naranja X?

La campaña ya se encuentra habilitada para todos los clientes de la billetera virtual.

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Quienes deseen colaborar, pueden hacerlo desde la aplicación móvil siguiendo estos pasos:

1. Ingresar a la app de Naranja X.

2. En la pantalla de inicio (Home), dirigirse a la sección "Conocer más".

3. Seleccionar el botón "Donar".

4. Elegir a Aldeas Infantiles SOS, definir el monto y confirmar. Por cada peso donado,

Naranja X sumará otro peso para ampliar el alcance de la ayuda.

Con esta iniciativa, la compañía vuelve a poner la tecnología al servicio de la solidaridad, al facilitar que miles de personas puedan canalizar su ayuda de manera directa, transparente y sin intermediarios frente a una situación de emergencia.

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