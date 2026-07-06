Murieron el youtuber Chatterbox y su padre en un choque múltiple

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se produjo en cercanías de la localidad de Guanaco, en el partido bonaerense de Pehuajó, y participaron un camión Scania, una camioneta Chevrolet S10 y un automóvil Honda Civic, en el que se trasladaba una familia oriunda de Carlos Casares. Por causas que aún son materia de investigación, los vehículos colisionaron y provocaron la muerte de dos de los ocupantes del Honda.