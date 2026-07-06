Seguridad

Murieron el youtuber Chatterbox y su padre en un choque múltiple

El siniestro ocurrió en cercanías de Guanaco, en el partido bonaerense de Pehuajó. Otras cuatro personas resultaron heridas y la Justicia investiga cómo se produjo la colisión.

CHATTERBOX. El youtuber Sebastián Javier Funes, conocido en las redes sociales como Chatterbox, murió junto a su padre en un trágico accidente múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 5.
CHATTERBOX. El youtuber Sebastián Javier Funes, conocido en las redes sociales como Chatterbox, murió junto a su padre en un trágico accidente múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 5. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El youtuber 'Chatterbox' y su padre murieron tras un choque múltiple ocurrido en la Ruta 5, Pehuajó, al colisionar su automóvil contra una camioneta y un camión de carga.
  • El accidente se habría originado por un intento de sobrepaso que causó un choque frontal. La madre y hermana del joven resultaron heridas y fueron hospitalizadas en la zona.
  • Funes era un popular creador de contenido sobre videojuegos con millones de seguidores. Su deceso generó una profunda conmoción y masivas condolencias en la comunidad digital.
Resumen generado con IA

El youtuber Sebastián Javier Funes, conocido en las redes sociales como Chatterbox, murió junto a su padre en un trágico accidente múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349. El siniestro involucró a un automóvil en el que viajaba su familia, una camioneta y un camión. Además, otras cuatro personas resultaron heridas.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se produjo en cercanías de la localidad de Guanaco, en el partido bonaerense de Pehuajó, y participaron un camión Scania, una camioneta Chevrolet S10 y un automóvil Honda Civic, en el que se trasladaba una familia oriunda de Carlos Casares. Por causas que aún son materia de investigación, los vehículos colisionaron y provocaron la muerte de dos de los ocupantes del Honda.

Según las primeras versiones, que deberán ser confirmadas por las pericias judiciales, el choque se habría originado cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de sobrepaso sobre el camión, lo que derivó en una colisión frontal con la camioneta que circulaba en sentido contrario.

En el Honda Civic viajaba una familia con raíces pehuajenses que desde hacía varios años residía en la Ciudad de Buenos Aires y regresaba hacia ese destino. En los asientos delanteros se encontraban el conductor y su hijo, quienes fallecieron como consecuencia del impacto. En la parte trasera viajaban la esposa del hombre y la hija de la pareja, quienes sobrevivieron y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

Por su parte, según informaron el diario local Diario Noticias y la emisora Radio Mágica, los ocupantes de la Chevrolet S10, también residentes de Carlos Casares, sufrieron heridas y recibieron asistencia médica.

Quién era Chatterbox

Sebastián Javier Funes era oriundo de Pehuajó, aunque desde hacía varios años vivía junto a su familia en la Ciudad de Buenos Aires. En el mundo digital era ampliamente conocido como Chatterbox, un creador de contenido con fuerte llegada al público joven y adolescente.

Su contenido estaba centrado en gameplays, clips de humor, reacciones y comentarios sobre videojuegos de gran popularidad, como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game.

Su canal de YouTube superaba los 1,6 millones de suscriptores. Además, contaba con más de 114.000 seguidores en Twitch, donde realizaba transmisiones de manera habitual, y había construido una comunidad de más de un millón de seguidores en TikTok, plataforma en la que compartía fragmentos de sus videos.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, cientos de seguidores y creadores de contenido expresaron su dolor en las redes sociales y le dedicaron mensajes de despedida y condolencias. La muerte del joven provocó una profunda conmoción tanto en Pehuajó como en la comunidad digital, donde era una figura muy reconocida.

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