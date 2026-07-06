Un motochorro deberá pagar $4 millones y entregar dos motos

Un joven de 19 años, conocido como “Chulo”, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en el millonario robo cometido contra un automovilista al que le sustrajeron $21,6 millones tras romper la ventanilla de su vehículo. Además de la pena, deberá resarcir económicamente al damnificado con $4 millones y entregar dos motocicletas que serán puestas a su disposición. La sentencia fue dictada tras un acuerdo entre las partes.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Público Fiscal, dirigida por María del Carmen Reuter. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Nahuel Lencina explicó que el condenado no fue quien rompió la ventanilla ni tomó el dinero, sino que cumplió un papel clave en la planificación del golpe.
La investigación arrojó que “Chulo” realizó tareas de vigilancia, seguimiento y comunicación con el resto de la banda, acompañando los movimientos de la víctima desde que salió de un local comercial hasta el lugar donde finalmente fue atacada.
Para reconstruir su participación, los investigadores analizaron cámaras de seguridad instaladas a lo largo del recorrido. Las imágenes permitieron establecer que el joven circulaba en una motocicleta Honda Wave roja y que siguió al automovilista desde las inmediaciones del comercio ubicado sobre Emilio Castelar al 300.
El hecho ocurrió el sábado 4 de abril, alrededor de las 16.15. De acuerdo con la acusación, la víctima salió de la empresa de su esposa, llevando una caja de cartón con $21.600.000 sobre el asiento del acompañante de su automóvil.
Mientras avanzaba hacia su domicilio, era seguido por los integrantes de la banda en dos motocicletas y al llegar a la esquina de 25 de Mayo y Chile, uno de los delincuentes descendió de una motocicleta negra, rompió la ventanilla del lado del acompañante y tomó la caja con el dinero.
Observación y apoyo logístico
Para la Fiscalía, “Chulo” participó en toda la maniobra realizando tareas de observación y apoyo logístico, mientras que el autor material del arrebato y otro sospechoso, apodado “Cavenaghi”, actuaron directamente en la sustracción del botín.
Aunque el joven recibió una pena de cumplimiento condicional, el acuerdo incluyó una reparación económica a favor de la víctima. Además de los $4 millones, deberá entregar dos motocicletas, que fueron decomisadas y quedarán a disposición del damnificado.
La investigación continúa respecto al otro imputado cuya situación procesal aún no fue resuelta.