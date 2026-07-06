Un motochorro deberá pagar $4 millones y entregar dos motos

Un joven de 19 años, conocido como “Chulo”, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en el millonario robo cometido contra un automovilista al que le sustrajeron $21,6 millones tras romper la ventanilla de su vehículo. Además de la pena, deberá resarcir económicamente al damnificado con $4 millones y entregar dos motocicletas que serán puestas a su disposición. La sentencia fue dictada tras un acuerdo entre las partes.