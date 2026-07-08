Agenda en peñas y bares: propuestas independientes

Dentro del Julio Cultural Universitario, con entrada libre y gratuita, las 20 en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) habrá un Concierto Coral infantil, con el Pre-Coro de Niños Cantores de la UNT en articulación con la cátedra de Literatura Infanto Juvenil (Facultad de Filosofía y Letras de la UNT), con canciones y textos que se entrecruzan y juegan entre sí.