Agenda en peñas y bares: propuestas independientes

Por aparte de la cartelera gratuita de actividades artísticas oficiales, distintos espacios proponen su propia agenda para esta noche, en la víspera del fin de semana extralargo por el feriado nacional de mañana y el día no laborable con fines turísticos del viernes.
Dentro del Julio Cultural Universitario, con entrada libre y gratuita, las 20 en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) habrá un Concierto Coral infantil, con el Pre-Coro de Niños Cantores de la UNT en articulación con la cátedra de Literatura Infanto Juvenil (Facultad de Filosofía y Letras de la UNT), con canciones y textos que se entrecruzan y juegan entre sí.
En el campo folclórico, desde las 22 en la peña El Cardón (Las Heras 50), Adrián Sosa celebrará el cumpleaños de su tía Mercedes Sosa y de la Declaración de la Independencia. Otra velada dedicada a La Negra transcurrirá en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con el homenaje que le ofrecerá la cantante paraguaya Clara Mutsuko, con entrada libre.
En el Patio La Asunción (Santa Fe y Juan José Paso) estarán Carperos, De Maderas Criollas, Los Serenateños, Facundo Martinini y Aibano Procs.
La Fondita - Reducto Gastronómico (avenida Belgrano 2.430, altos) recibirá al cantante y compositor Omar Flores y a Marcos Soria, que llegarán desde Amaicha del Valle con su cancionero de raíz. Como anfitrión estará Luis Gómez Salas.
Casa Barrio (9 de Julio 1.032) abrirá sus puertas temprano, porque a las 19.30 alojará un taller de danzas folclóricas cargo de Pedro Costas, para luego seguir con música con Gabi Galván, Facu Cabrera, Migue Canllo, y Luis Brian Garzón.
Otros ritmos se abrirán paso hoy. En San Lorenzo 1.208, desde las 18 habrá un festival con la presencia de la Orquesta Plazoleta, La Dominga Murga, Ensayistas, Yunguera, Qué Sabé Vo!, Maze 2K, Blusvalía, Indio Cansinos y Ana Yeger.
Rock
Hasta José Cuervo (Miguel Lillo 352) llegará el rock tucumano de Pato Herrero (acompañado por su banda integrada por Charly Medina, Gonza Baldasarri, Martín Landers y Juan Pablo Farías) para repasar temas de Arrabal y del disco “El pueblo”; y Eric Aguirre hará un acústico en La Cúpula (San Juan y Maipú) en tributo a Charly García, Fito Páez y Gustavo Cerati.
Bailunga tendrá una edición especial en Diva (Rivadavia 1.320) con clásicos del 2000 de distintos géneros. García Pub (Catamarca 1.029) tendrá una selección de cumbias y cuartetos clásicos a cargo del Dj Fabián Lobo; y Santos Discépolo (La Rioja 219) recibirá a la Fiesta de la Clave, con música elegida por el Dj Edu Santillán.
Y para cerrar, Veracruz (avenida Soldati 684) festejará sus 47 años con el show en vivo de Kardigan y el Dj Coqui.