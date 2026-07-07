Política

Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio

Jaldo encabezará junto al Presidente la ceremonia oficial en la Casa Histórica. Otros nueve mandatarios provinciales estarán en la vigilia.

POSTAL DE 2024. El presidente Milei brinda un mensaje desde las afueras de la Casa Histórica, acompañado por Jaldo y otros gobernadores. FOTO DE ARCHIVO LA GACETA
POSTAL DE 2024. El presidente Milei brinda un mensaje desde las afueras de la Casa Histórica, acompañado por Jaldo y otros gobernadores. FOTO DE ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Milei, la vicepresidenta Villarruel y gobernadores encabezarán el acto del 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán para conmemorar el Día de la Independencia.
  • El mandatario provincial Osvaldo Jaldo recibirá a la comitiva nacional en una vigilia junto a otros nueve gobernadores que respaldan la convocatoria del Ejecutivo nacional.
  • El evento busca consolidar la foto de unidad política y el apoyo de los gobernadores al Gobierno de Milei tras las recientes negociaciones legislativas en el Congreso.
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