Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio

Resumen para apurados
- El presidente Milei, la vicepresidenta Villarruel y gobernadores encabezarán el acto del 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán para conmemorar el Día de la Independencia.
- El mandatario provincial Osvaldo Jaldo recibirá a la comitiva nacional en una vigilia junto a otros nueve gobernadores que respaldan la convocatoria del Ejecutivo nacional.
- El evento busca consolidar la foto de unidad política y el apoyo de los gobernadores al Gobierno de Milei tras las recientes negociaciones legislativas en el Congreso.
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