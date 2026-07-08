Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más”

La definición contempla la potencia del trazo que distingue a su obra, donde discurren múltiples discursos y conceptos desde la parente simpleza del blanco y negro. “Jorge es el representante cabal de una especie en peligro de extinción. Dueño de un dominio técnico excepcional que lo coloca en un sitio antológico de su disciplina, su pericia implica en sí misma un reto desafiante al statu quo imperante en el empobrecido universo contemporáneo de las artes visuales”, plantea De Larrañaga. “Su rasgo impecable, su casi demoníaco control anatómico, su composición dominada por la rara pulsión de otorgar al vacío idéntico interés al de la línea estructural, equilibrando así la herida del trazo con el empleo laberíntico del blanco, establecen un rango que lo sitúa en un olimpo cada vez menos habitado. Y es por ello que Jorge no requiere de intermediación crítico-curatorial alguna, ya que su obra se impone con una contundencia que nos estalla literalmente en la cara”, se añade en la presentación.