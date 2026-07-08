Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más”

“Jorge Mansueto: una tensión entre la línea y el espacio” es el título elegido por María Isabel de Larrañaga (Ex Directora del Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori”) para la presentación de “Tinta, nada más”, la muestra de dibujos del artista nacido en Buenos Aires pero fuertemente vinculado a la provincia, donde residió hasta 1976. La exposición de sus obras se inaugurará hoy a las 20 en la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 751), con entrada libre y gratuita.
La definición contempla la potencia del trazo que distingue a su obra, donde discurren múltiples discursos y conceptos desde la parente simpleza del blanco y negro. “Jorge es el representante cabal de una especie en peligro de extinción. Dueño de un dominio técnico excepcional que lo coloca en un sitio antológico de su disciplina, su pericia implica en sí misma un reto desafiante al statu quo imperante en el empobrecido universo contemporáneo de las artes visuales”, plantea De Larrañaga. “Su rasgo impecable, su casi demoníaco control anatómico, su composición dominada por la rara pulsión de otorgar al vacío idéntico interés al de la línea estructural, equilibrando así la herida del trazo con el empleo laberíntico del blanco, establecen un rango que lo sitúa en un olimpo cada vez menos habitado. Y es por ello que Jorge no requiere de intermediación crítico-curatorial alguna, ya que su obra se impone con una contundencia que nos estalla literalmente en la cara”, se añade en la presentación.
Perfil
Egresó en 1984 de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, discípulo de Osvaldo Attila, pero sus influencias más determinantes lo relacionan con Tucumán. “Como Eduardo Sacriste, Jorge Vivanco y Ezequiel Linares, estudiará Arquitectura en la UNT durante los años 70, absorbiendo la atmósfera académica remanente de la época del mítico Instituto de Arquitectura y Urbanismo creado durante el rectorado de Horacio Descole”, menciona su apologista. Sus inquietudes lo vinculan, además, con Lino Enea Spilimbergo, Lorenzo Domínguez, Pompeyo Audivert, Víctor Rebuffo y Lajos Szalay, docentes entonces en la Escuela de Artes de la UNT.
Entre los múltiples premios que recibió Mansueto, figuran el Monique Corpet de la Fondation Taylor (París, Francia); dos Adquisición del Salón “Manuel Belgrano” y el Concurso Festival Konex de la Cultura ( Centro Cultural Konex, Buenos Aires). Aparte de sus exposiciones individuales en la Argentina, también presentó sus creaciones en Francia y en Italia.