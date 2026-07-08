El 9 de Julio en Tucumán: el folclore protagoniza la vigilia para celebrar la fecha patria

Artistas nacionales: el Chaqueño Palavecino y la Beriso

El espectáculo musical popular y gratuito de la plaza Independencia tendrá tanto a artistas tucumanos como a reconocidos referentes de la música argentina nacional, responsables del cierre de la agenda de shows en vivo en la madrugada. La propuesta comenzará a la siesta, con danza y música folclórica, para luego dejar el escenario al Elenco de Variedades del Ente Cultural, la comicidad de Filito y la presentación de Las Ídolas del K-Pop para los más chicos, seguidos de Avelinos 3G, Coqui Sosa (anuncia homenajes a Orlando Galante, a su tía Mercedes Sosa, a Los Tucu Tucu y a Leda Valladares), Cecilia Paliza y Oscarcito Godoy. Por la noche llegarán El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso, en un recorrido festivo por ritmos norteños y el rock nacional. Quienes no puedan asistir de manera presencial, podrán seguir la transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de YouTube @prensatucuman. Uno de los momentos más emotivos será la entonación del Himno Nacional a la medianoche, para recibir el Día de la Independencia. Por aparte, desde las 23, se realizará la Tradicional Vigilia Patria en el Museo Casa Histórica de la Independencia en homenaje a los próceres de 1816.