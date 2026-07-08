El 9 de Julio en Tucumán: el folclore protagoniza la vigilia para celebrar la fecha patria

Si en el Norte nació la Patria -como tantas veces afirman diversos historiadores-, nada mejor que reivindicarla como concepto con un recorrido musical especial. “Celebrando la Independencia” es el elocuente título elegido por el Ente Cultural de Tucumán para el espectáculo oficial que oficiará de vigilia para recibir la fecha histórica en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), convocado desde las 20.30 y con entradas sólo por invitación.
La conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina implicará el encuentro -además- de artistas de los cuerpos estables (“se busca reafirmar el lugar de estos cuerpos como patrimonio vivo de la Provincia y ofrecer al público una experiencia conmemorativa de alto valor institucional, artístico y emotivo”, se reivindica institucionalmente) con referentes independientes del folclore regional, bajo la coordinación general de Oscar Zamora. y la participación de la Dirección de Música y Danza que encabeza Cynthia del Carril. La propuesta integrará música, canto, danza, intervención coral y recursos audiovisuales, en una realización pensada para honrar el valor histórico, simbólico y cultural de Tucumán.
El repertorio elegido es una selección de obras cumbre del repertorio argentino popular, vinculadas con la memoria, el territorio, la identidad tucumana y la construcción colectiva del país, que dará espacio a un canto colectivo que vincule el escenario con la platea. El programa incluirá “Al Jardín de la República”, “Luna Tucumana”, “Si llega a ser tucumana”, “Arriando caminos”, “Alfonsina y el mar”, “Todavía cantamos”, “Cuando tenga la tierra” y “Canción con todos”, para cerrar con el Himno Nacional Argentino.
Por el Ente intervendrán el Coro Estable , dirigido por Silvio Seballos; el Ballet Estable que conduce Ángel Gómez; y la Compañía de Danza Contemporánea, con la dirección de Luciano Cejas. La música será aportada por el Ensamble Patrio, con dirección musical, arreglos y guitarra de Francisco Santamarina e integrado por Sofía Ascárate y Noelia Scalora en canto; Carla Guzmán en flauta; Noelia Antelo y Celina López Barrionuevo en violines; Eduardo Issa Osman en percusión; y Quique Yance en piano.
La idea surgió de la presidenta del Ente, Sandra Maldonado. “En esta función de gala, los cuerpos estables han realizado un trabajo para fusionar cada una de sus particularidades con la tradición argentina, con nuestras raíces y con nuestra esencia, en la reunión del aporte del ballet clásico y contemporáneo y del coro lírico. Es una manera de visibilizar a los artistas que son parte de una institución que tiene una función importante en la sociedad para celebrar la independencia de la Argentina a través de manifestaciones culturales; esa es la mirada que quiero imprimirle al Ente”, explicó.
En ese sentido, Zamora resaltó que “no será una serie de cuadros estancos, sino una articulación de producción de los distintos cuerpos desde la impronta de cada uno, para mostrarnos y definirnos como celebrantes de la efeméride patria como trabajadores de la cultura y junto al público, los técnicos y los gestores”. “Es un honor ser parte de esta fecha, desde cada manera de transitar el escenario”, planteó.
El repertorio clásico elegido implica un homenaje especial a Mercedes Sosa, “que para nosotros tiene un valor fundamental, porque el 9 de julio también es su fecha de nacimiento y estaremos atravesados por la emoción, por el sentimiento, por nuestro arte, por el abrazo que tenemos siempre en una propuesta con mucho amor”.
Santamarina destacó que, como artista, “autogestiono más del 80% de las actividades que hago, con una serie de espectáculos alusivos a determinadas fechas históricas”, proyecto que presentó al Ente teniendo como eje a las cantantes solistas convocadas. “Formar parte de este evento es un honor y una responsabilidad hermosa. Consciente o inconscientemente, toda la vida uno trabaja para formar parte de estos espacios que tienen una trascendencia absoluta”, agregó en diálogo con LA GACETA.
El músico aseveró: “hablar de independencia es hablar de soberanía nacional, que está ligada directamente a la identidad y a la cultura, sin las cuales no hay Nación; ante eso, el trabajo de los artistas en la construcción de esa identidad es trascendente y en mi carrera de muchos años enarbolo la bandera de lo tucumano en sus autores, compositores, paisajes, músicas y personajes”.
Plaza Independencia
La movida artística oficial comenzará más temprano, en la plaza Independencia. Desde las 14.30 habrá un gran despliegue de danzas folclóricas con unos 200 bailarines de seis academias tradicionalistas tucumanas como protagonistas del espectáculo “Víspera de la Independencia”, que se realizará frente a Casa de Gobierno, sobre calle 25 de Mayo entre San Martín y 24 de Septiembre, en una intervención “de carácter popular, escénico y conmemorativo, concebida para resignificar el espacio público como ámbito de encuentro ciudadano, memoria histórica e identidad cultural”, se anunció.
En esta instancia, será una hora continua de baile, con un recorrido por vidalas (“Semillita de cardón”), gatos (“Me presento Tucumán”), escondido (“El corajudo”), huayno (“Fuego en Animaná”), chacarera (“Para cantar he nacido”) y zamba (“La viajerita”), entre otras, para mostrar la variedad que existe.
Participarán el Ballet Tucumán, dirigido por Nicolás Brizuela; El Zafrero, de Marcelo Sánchez; San Francisco, de Ezequiel Campero; de la Policía de Tucumán; Tucma Danza, de Fredy Vaca (también está a cargo de la dirección coreográfica de la propuesta) y Ashpa Misky, de Pascual Huerta, quien detalló que “todas las escuelas bailaremos en simultáneo las mismas danzas con músicos en vivo, ante la gente que lo disfrutará desde la vereda”.
“Somos los mismos que comenzamos con el evento ‘Tucumán danza’ hace cuatro años en el Septiembre Musical; es muy importante ser parte de esta gesta cultural, que evoca a uno de los acontecimientos históricos más importantes de la patria. La danza folclórica argentina es el testigo fiel de la construcción histórica del país ya desde aquellos años”, añadió Huerta.
El espectáculo contará con las voces de Daniela Cayos, Nacho Cuéllar, Fabio Toledo y Nancy Pedro, con un conjunto musical integrado por Negro Burgo en percusión, Yance en teclado y Ariel Alberto en guitarra y dirección musical. De este modo, confluirán consagrados con emergentes del folclore local.
Pedro, aparte de cantante, está a cargo la dirección vocal: “es una apuesta integral de música y danzas folclóricas, que le rinde tributo a nuestro cancionero popular tradicional, con algunas perlitas tucumanas. Vamos a interpretar unas 20 canciones, será un tiempo precioso para aprovechar. Nuestra participación incluirá dos tributos: a La Negra Sosa por su cumpleaños (la cantora nació el 9 de julio de 1935) y al Pato Gentilini, recientemente fallecido. También vamos a tocar temas de Rubén Cruz y Poli Soria”.
“El concepto de este show es para imitar y para multiplicar. Hay un cruce generacional, un intercambio de saberes, un ensayo con gente que no siempre te juntás, en una experiencia que cataliza un encuentro y multiplica posibilidades en la profesionalización artística. Asimismo, contar con un espacio y un tiempo de ensayo con un contrato me parece alucinante”, concluyó.
La agenda oficial en la plaza Independencia continuará luego de esta presentación hasta entrada la noche, con shows en vivo de distintos protagonistas locales y nacionales.
Chocolate y desfile: la agenda institucional de mañana
El chocolate es protagonista de las fiestas patrias. Hoy y mañana, desde las 9, se agasajará a los visitantes en los espacios de gestión municipal Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar), Museo Mercedes Sosa Casa Natal (pasaje Miguel Calixto del Corro 344) y Museo de la Industria Azucarera (parque 9 de Julio) con la tradicional bebida y entrega de escarapelas. Mañana, además, se servirá chocolate en la plaza Independencia, antes del Solemne Izamiento de la Enseña Nacional a las 10.30. Media hora más tarde tendrá lugar el Tedeum en la Iglesia Catedral con la presencia de autoridades provinciales, nacionales y representantes institucionales; y al mediodía comenzará el Gran Desfile Cívico-Militar, organizado por el Gobierno provincial, en el parque 9 de Julio (avenida Soldati esquina Haití). Desde las 19.30 tendrá lugar una nueva edición de “Experiencia Congresales - Ecos de 1816”, una propuesta inmersiva e interactiva que unifica historia, arte en vivo y tecnología de última generación para revivir la gesta independentista con tótems tecnológicos instalados en el Paseo de la Independencia y una puesta teatral para recrear la época en que se declaró la Independencia.
Artistas nacionales: el Chaqueño Palavecino y la Beriso
El espectáculo musical popular y gratuito de la plaza Independencia tendrá tanto a artistas tucumanos como a reconocidos referentes de la música argentina nacional, responsables del cierre de la agenda de shows en vivo en la madrugada. La propuesta comenzará a la siesta, con danza y música folclórica, para luego dejar el escenario al Elenco de Variedades del Ente Cultural, la comicidad de Filito y la presentación de Las Ídolas del K-Pop para los más chicos, seguidos de Avelinos 3G, Coqui Sosa (anuncia homenajes a Orlando Galante, a su tía Mercedes Sosa, a Los Tucu Tucu y a Leda Valladares), Cecilia Paliza y Oscarcito Godoy. Por la noche llegarán El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso, en un recorrido festivo por ritmos norteños y el rock nacional. Quienes no puedan asistir de manera presencial, podrán seguir la transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de YouTube @prensatucuman. Uno de los momentos más emotivos será la entonación del Himno Nacional a la medianoche, para recibir el Día de la Independencia. Por aparte, desde las 23, se realizará la Tradicional Vigilia Patria en el Museo Casa Histórica de la Independencia en homenaje a los próceres de 1816.