"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final
Desde el asombro en Francia e Inglaterra hasta las lágrimas de Messi reflejadas en la prensa alemana e italiana. Un repaso por los principales titulares internacionales tras el dramático 3-2 ante Egipto que metió a la Selección en cuartos de final.
La agónica y espectacular victoria de la selección argentina por 3-2 ante Egipto, tras ir perdiendo 0-2 hasta el minuto 79, acaparó las portadas de los principales medios deportivos del planeta. Con Lionel Messi como el gran héroe y foco de todos los elogios, la prensa internacional se rindió ante una reacción histórica que metió a la "Albiceleste" en los cuartos de final del Mundial 2026.
As (España)
L'Équipe (Francia): "El milagro argentino"
Lance! (Brasil): "Oasis Messi: el 10 brilla y Argentina le da la vuelta al partido contra Egipto"
Sport (España)
A Bola (Portugal): "Messi carga a Argentina sobre sus hombros y le pasa la 'papa caliente' a Mbappé"
The Guardian (Reino Unido): "La Argentina de Messi protagoniza una notable remontada con tres goles tardíos para vencer a Egipto y alcanzar los cuartos de final"
Bild (Alemania): "¡Salvaje y dramática victoria de Argentina 3-2: ¡Messi completamente deshecho en lágrimas!"
Mundo Deportivo (España)
La Gazzetta dello Sport (Italia): "¡Argentina, es una remontada Mundial! Marca 3 en 13' y manda a casa a Egipto, ¡Messi vuela a cuartos!"
Marca (España)
The Athletic (Estados Unidos): "Lionel Messi inspira a Argentina a una de las mejores remontadas de todos los tiempos en la Copa del Mundo contra Egipto"
Corriere della Sera (Italia): "Argentina para volverse locos: abajo 0-2 en el 79', vence a Egipto 3-2 y vuela a cuartos. Messi falla un penal, luego es decisivo y estalla en lágrimas"
Récord (México)