"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

La agónica y espectacular victoria de la selección argentina por 3-2 ante Egipto, tras ir perdiendo 0-2 hasta el minuto 79, acaparó las portadas de los principales medios deportivos del planeta. Con Lionel Messi como el gran héroe y foco de todos los elogios, la prensa internacional se rindió ante una reacción histórica que metió a la "Albiceleste" en los cuartos de final del Mundial 2026.