La muerte de Ernestina Pais: dieron a conocer los resultados del examen toxicológico

En el marco de la investigación también declaró la semana pasada el dramaturgo José María Muscari. "En realidad, desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro. Pero no hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué", explicó al salir de la Fiscalía.