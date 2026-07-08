La muerte de Ernestina Pais: dieron a conocer los resultados del examen toxicológico

Resumen para apurados
- La Justicia de San Isidro confirmó este miércoles que el examen toxicológico de Ernestina Pais, fallecida en Martínez tras chocar con un tren, dio negativo de alcohol y drogas.
- El hecho ocurrió hace dos semanas cuando su auto fue embestido por el Tren de la Costa al cruzar con barreras bajas. La autopsia previa confirmó la muerte por traumatismo.
- Para esclarecer las causas del hecho, la fiscalía ordenó peritar el celular de la conductora y su vehículo, además de tomar testimonios para reconstruir sus últimas horas.
La Justicia recibió este miércoles el resultado del examen toxicológico realizado al cuerpo de Ernestina Pais, a casi dos semanas del accidente fatal en el que perdió la vida. El estudio confirmó que no había presencia de alcohol ni de otras sustancias en sangre.
La novedad fue difundida por el periodista de TN Rodrigo Alegre, quien informó a través de su cuenta de X que el informe ya fue incorporado al expediente judicial. "El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. Determinó que no hay presencia de alcohol, ni sustancias en sangre", escribió.
El 27 de junio se habían conocido los resultados preliminares de la autopsia. De acuerdo con ese informe, la periodista sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto de una formación del Tren de la Costa contra el vehículo que conducía cuando cruzaba las vías en la localidad bonaerense de Martínez.
En ese momento, los investigadores aguardaban el estudio toxicológico definitivo para contar con mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho.
La principal hipótesis
La principal hipótesis de la investigación sostiene que Pais intentó atravesar el paso a nivel cuando ambas barreras se encontraban bajas. Esa secuencia, según la investigación, quedó registrada por varias cámaras de seguridad instaladas en la zona.
El accidente ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez. El Honda Civic negro que conducía la periodista fue embestido sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa.
Cuando efectivos policiales y equipos de emergencia llegaron al lugar constataron que Pais había fallecido y que era la única ocupante del vehículo.
En la escena trabajaron policías y bomberos para establecer las circunstancias del accidente. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.
Nuevas medidas ordenadas por la Fiscalía
La investigación continúa avanzando y la semana pasada la Fiscalía de San Isidro dispuso nuevas medidas para intentar esclarecer cómo ocurrió el siniestro.
Entre ellas, ordenó la apertura del teléfono celular de la conductora para analizar su contenido y realizar un relevamiento de las llamadas entrantes y salientes efectuadas en los minutos previos y posteriores al accidente.
Además, la Justicia dispuso una pericia sobre el vehículo que manejaba Pais, tarea que estará a cargo de la Policía Científica de San Martín.
En el marco de la investigación también declaró la semana pasada el dramaturgo José María Muscari. "En realidad, desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro. Pero no hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué", explicó al salir de la Fiscalía.