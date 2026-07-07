Seguridad

En cinco días secuestraron 61 kilos de cocaína en Tucumán

En lo que va del año se decomisaron 901 kilos de esta droga, un 16% menos que todo 2025.

En cinco días secuestraron 61 kilos de cocaína en Tucumán
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

En menos de una semana, en diferentes procedimientos realizados en nuestra provincia, se secuestraron 60 kilos de cocaína. Con esta droga decomisada, ya son 971 los kilos de esta sustancia incautados en lo que va del año. Esa cifra representa un 16% menos de lo secuestrado durante todo 2025, lo que habla a las claras del crecimiento del transporte de este estupefaciente en el NOA.

La seguidilla de hallazgos comenzó el miércoles, cuando en el puesto de Valentín Jiménez, al límite con Santiago del Estero, policías del Operativo Lapacho secuestraron 37 kilos de cocaína. El caso tuvo repercusión nacional porque se sospecha que la droga ya había sido decomisada en el norte del país y que, mediante una maniobra delictiva, volvió a las calles.

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El jueves, en Molle Yaco, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un automóvil que se dirigía a nuestra provincia. En el vehículo, que había sido modificado para ocultar la carga, transportaban 27 kilos de cocaína. Por este caso se realizaron varios allanamientos en Tucumán, cuyos resultados por el momento se mantienen en reserva. Sí se informó que dos tucumanos quedaron aprehendidos.

En cinco días secuestraron 61 kilos de cocaína en Tucumán

Otro procedimiento se concretó el sábado en 7 de Abril. Los gendarmes detuvieron la marcha de un tour de compras que regresaba de la localidad salteña de Orán y tenía como destino la capital de Santiago del Estero. Debajo de uno de los asientos del micro, los uniformados encontraron una mochila en la que dos personas transportaban dos kilos de cocaína.

Incautan casi 27 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de un automóvil en Tucumán

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Esta localidad está ubicada a menos de 20 kilómetros de Rapelli, donde hace una semana fueron detenidos siete efectivos de la Policía Federal acusados de haber cobrado coimas a coordinadores de tours de compras y a bagayeros.

Del último procedimiento se sabe que se concretó en Cabo Vallejo y que se secuestraron dos kilos de cocaína. Como la causa se encuentra en plena etapa investigativa, no se brindaron mayores detalles.

Delfín

Los expertos confirmaron que todos los panes de cocaína decomisados en estos operativos tenían el sello del delfín, una marca que correspondería al clan Castedo, organización señalada como proveedora de droga y que tendría su zona de operaciones en el norte del país.

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Sí surgió un dato llamativo: en uno de los procedimientos, la cocaína estaba empaquetada en envoltorios verdes y no amarillos, que son los que habitualmente se secuestran. Los investigadores creen que podría tratarse de una variedad de distinta calidad.

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