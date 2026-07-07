En cinco días secuestraron 61 kilos de cocaína en Tucumán

En menos de una semana, en diferentes procedimientos realizados en nuestra provincia, se secuestraron 60 kilos de cocaína. Con esta droga decomisada, ya son 971 los kilos de esta sustancia incautados en lo que va del año. Esa cifra representa un 16% menos de lo secuestrado durante todo 2025, lo que habla a las claras del crecimiento del transporte de este estupefaciente en el NOA.