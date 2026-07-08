Investigan la muerte de una mujer de 62 años en barrio El Bosque: su hermano quedó internado

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán investiga a un hombre por el presunto homicidio de su hermana de 64 años, hallada sin vida este miércoles en su casa tras un aviso familiar.
- El hallazgo ocurrió luego de que un familiar denunciara un audio de WhatsApp donde el sospechoso confesaba el crimen e intentaba suicidarse. El hombre quedó internado.
- La Fiscalía caratuló la causa como presunto homicidio agravado por el vínculo, mientras los peritos y la policía avanzan en la investigación para esclarecer el hecho.
La Justicia investiga la muerte de una mujer de 62 años que fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio El Bosque, en la capital tucumana. El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo.
La víctima fue identificada como Graciela del Valle Castaño, quien fue encontrada sin vida en el domicilio ubicado en calle España al 1.500. En tanto, su hermano, Guillermo Antonio Castaño, de 61 años, continúa internado en el Hospital Padilla.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, un hijo del hombre se presentó en la vivienda donde residían los hermanos cerca del mediodía de este miércoles, luego de recibir un audio de WhatsApp enviado por su padre.
En ese contexto, advirtió que su progenitor habría intentado ahorcarse, por lo que procedió a trasladarlo al hospital Padilla. Al arribar el personal del Sistema de Emergencias 107 al domicilio, constató que la mujer se encontraba sin signos vitales.
Según las fuentes investigativas, será determinante la realización de la autopsia correspondiente para establecer las causas de la muerte de la mujer, ya que en principio no se observaban lesiones superficiales en su cuerpo.
Los voceros del caso adelantaron que se encuentran llevando a cabo todas las medidas correspondientes para lograr el esclarecimiento del episodio.