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Tucumán tendrá su primer Modelo G20 para estudiantes universitarios: cómo participar

La actividad será el 6 y 7 de agosto. Pueden anotarse universitarios de hasta 27 años hasta el 16 de julio, y la delegación ganadora tendrá el viaje y la estadía cubiertos para competir en La Plata.

MODELO G20. La organización también realiza modelos de debate con estudiantes secundarios.
MODELO G20. La organización también realiza modelos de debate con estudiantes secundarios. / RISE UP
Hace 22 Hs

Resumen para apurados

  • Rise Up organizará el primer Modelo G20 para universitarios en Tucumán el 6 y 7 de agosto, con el fin de debatir desafíos globales simulando una cumbre internacional.
  • Estudiantes de hasta 27 años representarán a países tras capacitarse virtualmente. La inscripción cuesta $20.000 y el plazo para anotarse cierra el 16 de julio.
  • El evento promueve herramientas de liderazgo en jóvenes locales. La delegación ganadora obtendrá un viaje con gastos pagos para competir en el modelo nacional en La Plata.
Resumen generado con IA

Por dos días, estudiantes universitarios podrán convertirse en diplomáticos, representar a distintos países y debatir como si formaran parte de una cumbre internacional. El primer Modelo Universitario G20 de la provincia se realizará el 6 y 7 de agosto en la Universidad San Pablo-T y en la Legislatura.

La propuesta está organizada por Rise Up, una organización de la sociedad civil, junto con la Fundación Teresa de Calcuta y convoca a universitarios de cualquier carrera que tengan hasta 27 años. No hace falta estudiar Relaciones Internacionales, Derecho o Ciencias Políticas ni contar con experiencia previa en actividades de este tipo.

MODELO G20. Se realizará por primera vez en Tucumán y reunirá a estudiantes de distintas carreras para debatir y representar países. MODELO G20. Se realizará por primera vez en Tucumán y reunirá a estudiantes de distintas carreras para debatir y representar países. / CAPTURA DE PANTALLA

Cómo será la experiencia

Quienes participen integrarán una delegación y representarán a uno de los países miembros del G20. Durante las jornadas deberán investigar su postura, presentar argumentos, negociar con otros equipos y buscar acuerdos frente a distintos desafíos globales.

La actividad apunta a que los jóvenes conozcan desde adentro cómo funciona una cumbre internacional y, al mismo tiempo, desarrollen herramientas útiles para la vida académica y laboral.

Antes del encuentro presencial también habrá capacitaciones virtuales semanales. En esas instancias se explicarán las reglas del modelo, las dinámicas del debate y los temas que deberán preparar.

Cómo inscribirse y cuánto cuesta

La inscripción tiene un costo de $20.000 por persona y la inscripción se completa en dos etapas: 

- El primer paso es la preinscripción individual para formar parte de una delegación, se debe completar el formulario con datos personales y adjuntar un certificado de alumno regular emitido por su universidad. La fecha límite para completar esta instancia es el 16 de julio.

- Una vez revisada la información, la organización enviará por correo electrónico las instrucciones para realizar el pago y confirmar el lugar. El comprobante deberá cargarse en otro formulario que será enviado a quienes hayan superado la preinscripción. Los pagos podrán realizarse hasta el 25 de julio.

MODELO G20. Se realizará por primera vez en Tucumán y reunirá a estudiantes de distintas carreras para debatir y representar países. MODELO G20. Se realizará por primera vez en Tucumán y reunirá a estudiantes de distintas carreras para debatir y representar países. / CAPTURA DE PANTALLA

Un viaje para la delegación ganadora

La delegación que obtenga el mejor desempeño representará a Tucumán en otro Modelo G20 que se realizará en La Plata. Rise Up cubrirá el viaje y la estadía de sus integrantes para que puedan participar de esa instancia.

Quienes quieran acceder al formulario o consultar más detalles pueden ingresar a la cuenta de Instagram @riseuptucuman. También pueden comunicarse por correo electrónico a presidencia@riseuptucuman.org.

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