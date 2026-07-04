Crearon con IA imágenes pornográficas de sus compañeras

El caso reavivó el debate sobre el uso irresponsable de la IA, los límites de las nuevas tecnologías y el impacto que este tipo de prácticas puede tener sobre la privacidad, la integridad y la salud emocional de los adolescentes. De acuerdo con la información que trascendió, una madre manifestó la angustia que atravesaban varias alumnas del establecimiento al descubrir la existencia de imágenes falsas en las que aparecían sin ropa. Según el relato, las fotografías habían sido creadas con IA y mostraban los rostros de varias estudiantes de distintos cursos.